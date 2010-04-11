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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Осер
Нанси - Осер: обзор матча 11 апреля 2010
Нанси
11.04.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 1
Завершен
Осер
88'
Д. Никулаэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Осер
ГОЛ! 0:1!
Д. Никулаэ
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
И. Йелень
Замена
Д. Бакар
️️️️
И. Диа
Замена
Р. Конту
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
И. Йелень
Желтая карточка
П. Беренге
Замена
Б. Траоре
️️️️
А. Н'Диайе
Замена
П. Ало'О Эфулу
️️️️
К. Малонга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
21
Джамель Бакар
ЦФ
Осер
40
Вилли Мэйенс
ВР
22
Кевин Малага
ЦЗ
20
Ален Траоре
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
4-4-2
1
Брасильяно
28
Маранж
17
Луис
4
Лотье
3
Сами
21
Н'Диайе
25
Фере
27
Бризон
6
Беренге
22
Диа
4
Малонга
3-2-3-2
16
Сорен
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
2
Ангбар
23
Берто
14
Олиеч
25
Педретти
23
Бирса
27
Йелень
21
Никулаэ
22
Диа
21
Бакар
21
Бакар
22
Диа
21
Н'Диайе
8
Траоре
8
Траоре
21
Н'Диайе
4
Малонга
14
Ало'О Эфулу
14
Ало'О Эфулу
4
Малонга
23
Бирса
18
Конту
18
Конту
23
Бирса
27
Йелень
20
Кверсия
20
Кверсия
27
Йелень
Остались в запасе
Нанси
Осер
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
22
Кевин Малага
ЦЗ
40
Вилли Мэйенс
ВР
20
Ален Траоре
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Остались в запасе
22
Кевин Малага
ЦЗ
40
Вилли Мэйенс
ВР
20
Ален Траоре
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Нанси - Осер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Марсель Пико
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