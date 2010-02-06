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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Нанси
Сошо - Нанси: обзор матча 06 февраля 2010
Сошо
06.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 1
Завершен
Нанси
52'
С. Дальма
32'
И. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Нанси
Желтая карточка
Б. Драме
Замена
Р. Будебуз
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
В. Сверкош
️️️️
М. Мартен
Замена
Д. Бакар
️️️️
К. Малонга
Замена
П. Ало'О Эфулу
️️️️
Ю. Хаджи
Замена
Я. Микари
️️️️
С. Дальма
Замена
Ф. Маранж
️️️️
Р. Леметр
Желтая карточка
Д. Перки
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Желтая карточка
Д. Макалусо
ГОЛ! 1:1!
С. Дальма
Желтая карточка
Б. Гаванон
ГОЛ! 0:1!
И. Диа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
10
Стефан Дальма
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Иван Стеванович
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
21
Джамель Бакар
ЦФ
3-2-3-2
16
Ришер
3
Драме
19
Фати
50
Карлао
5
Бреше
24
Перки
10
Дальма
24
Гаванон
15
Мартен
19
Морис-Белэй
12
Идейе
4-3-3
1
Брасильяно
20
Кретьен Бассер
27
Уадду
13
Макалусо
25
Леметр
21
Н'Диайе
25
Фере
6
Беренге
22
Диа
15
Хаджи
4
Малонга
10
Дальма
11
Микари
11
Микари
10
Дальма
19
Морис-Белэй
10
Будебуз
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
15
Мартен
25
Сверкош
25
Сверкош
15
Мартен
4
Малонга
21
Бакар
21
Бакар
4
Малонга
25
Леметр
28
Маранж
28
Маранж
25
Леметр
15
Хаджи
14
Ало'О Эфулу
14
Ало'О Эфулу
15
Хаджи
Остались в запасе
Сошо
Нанси
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Сошо - Нанси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Огюст Бональ
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