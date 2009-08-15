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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Монако
Нанси - Монако: обзор матча 15 августа 2009
Нанси
15.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
4 : 0
Завершен
Монако
30'
И. Диа
42'
А. Луис (П)
50'
П. Ало'О Эфулу
80'
П. Ало'О Эфулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Монако
Желтая карточка
Нене
Замена
А. Уадду
️️️️
М. Кретьен Бассер
ГОЛ! 4:0!
П. Ало'О Эфулу
Желтая карточка
Ж. Лотье
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
Б. Ка
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Д. Бакар
Замена
К. Малонга
️️️️
И. Диа
ГОЛ! 3:0!
П. Ало'О Эфулу
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Луис
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Замена
Й. Молло
️️️️
П. Чу-Юн
ГОЛ! 1:0!
И. Диа
Замена
И. Лоло
️️️️
В. Муратори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
6
Эдуардо Коста
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
21
Джамель Бакар
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Нанси
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
16
Дамьен Грегорини
ВР
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
3-2-4-1
1
Брасильяно
17
Луис
3
Сами
4
Лотье
25
Леметр
20
Кретьен Бассер
27
Бризон
25
Фере
7
Ка
14
Ало'О Эфулу
22
Диа
3-2-2-1-2
16
Руффье
28
Пюйгренье
63
Н'Кулу
20
Модесто
27
Монгонгю
26
Муратори
6
Эдуардо Коста
12
Нене
99
Пино
30
Пак Чу-Юн
21
Бакар
20
Кретьен Бассер
27
Уадду
27
Уадду
20
Кретьен Бассер
22
Диа
4
Малонга
4
Малонга
22
Диа
7
Ка
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
7
Ка
26
Муратори
5
Лоло
5
Лоло
26
Муратори
30
Пак Чу-Юн
89
Молло
89
Молло
30
Пак Чу-Юн
21
Бакар
20
Сагбо
20
Сагбо
21
Бакар
Остались в запасе
Нанси
Монако
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
16
Дамьен Грегорини
ВР
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
16
Дамьен Грегорини
ВР
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Нанси - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Марсель Пико
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