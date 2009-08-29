Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Нанси
Лион - Нанси: обзор матча 29 августа 2009
Лион
29.08.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 1
Завершен
Нанси
37'
Б. Гомис
51'
Лисандро
69'
М. Бастос
57'
Ю. Хаджи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Нанси
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Лисандро
Замена
Ж. Бризон
️️️️
А. Луис
Желтая карточка
Б. Ка
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ! 3:1!
М. Бастос
Пас отдал
Ж. Макун
Замена
Ж. Макун
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
Ю. Хаджи
ГОЛ! 2:1!
Ю. Хаджи
Желтая карточка
А. Луис
ГОЛ! 2:0!
Лисандро
Пас отдал
Б. Гомис
Замена
Ф. Маранж
️️️️
Р. Леметр
Замена
Б. Траоре
️️️️
И. Диа
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Мишел Бастос
ПП
9
Лисандро
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
(К)
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЛП
7
Бокунджи Ка
ЦП
17
Андре Луис
ЦП
22
Иссиар Диа
АП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
4-4-2
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
24
Бодмер
15
Ревейер
28
Тулалан
4
Чельстрем
15
Пьянич
7
Бастос
18
Гомис
9
Лисандро
4-4-1-1
1
Брасильяно
13
Макалусо
4
Лотье
3
Сами
25
Леметр
14
Ало'О Эфулу
7
Ка
17
Луис
25
Фере
22
Диа
15
Хаджи
15
Пьянич
17
Макун
17
Макун
15
Пьянич
18
Гомис
19
Дельгадо
19
Дельгадо
18
Гомис
9
Лисандро
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
9
Лисандро
25
Леметр
28
Маранж
28
Маранж
25
Леметр
17
Луис
27
Бризон
27
Бризон
17
Луис
22
Диа
8
Траоре
8
Траоре
22
Диа
Остались в запасе
Лион
Нанси
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Дамьен Грегорини
ВР
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Лион - Нанси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Лион
Нанси
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+