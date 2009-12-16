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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Ницца
Нанси - Ницца: обзор матча 16 декабря 2009
Нанси
16.12.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
50'
Ж. Фере
52'
К. Малонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Ницца
Желтая карточка
Ш. Бен-Саада
Замена
Б. Ка
️️️️
Б. Траоре
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Г. Пэйсли
Замена
Х. Бамого
️️️️
И. Гаке
Замена
А. Мунье
️️️️
Э. Мулунгуи
Замена
Д. Бакар
️️️️
К. Малонга
Желтая карточка
Г. Пэйсли
Замена
П. Ало'О Эфулу
️️️️
Ю. Хаджи
ГОЛ! 2:0!
К. Малонга
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
0
Жеральд Сид
ЦЗ
8
Давид Эльебюик
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
21
Джамель Бакар
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Ницца
0
Жереми Моро
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
4-3-3
1
Брасильяно
28
Маранж
27
Уадду
17
Луис
20
Кретьен Бассер
8
Траоре
25
Фере
6
Беренге
22
Диа
15
Хаджи
4
Малонга
3-5-2
1
Оспина
12
Гаке
0
Сид
0
Пэйсли
27
Сабле
14
Фаэ
15
Кулибали
18
Диаките
8
Эльебюик
14
Реми
11
Мулунгуи
4
Малонга
21
Бакар
21
Бакар
4
Малонга
8
Траоре
7
Ка
7
Ка
8
Траоре
15
Хаджи
14
Ало'О Эфулу
14
Ало'О Эфулу
15
Хаджи
12
Гаке
21
Бамого
21
Бамого
12
Гаке
11
Мулунгуи
40
Мунье
40
Мунье
11
Мулунгуи
0
Пэйсли
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
0
Пэйсли
Остались в запасе
Нанси
Ницца
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
0
Жереми Моро
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Остались в запасе
0
Жереми Моро
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Дидье Оле-Николь
Статистика матча Нанси - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Марсель Пико
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