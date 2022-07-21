Артур Рудько - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Артур
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Рудько
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Вес
|83
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Артур
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Рудько
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Лех (Познань)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:3
|Лех (Познань)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:1
|Лех (Познань)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|2:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|28.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Батуми)
|1:1
|Лех (Познань)
|21.07.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)