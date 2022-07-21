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    Андрей Бацула - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Бацула
    Команда Ворскла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 февраля 1992 (31 год)
    Рост 180
    Вес 70
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2022 1' -122' АИК (Стокгольм) 2:0 Ворскла (Полтава)
    88'
    21.07.2022 1' -90' Ворскла (Полтава) 3:2 АИК (Стокгольм)
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