Андрей Бацула - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Бацула
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|70
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Бацула
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2022
|1' -122'
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|88'
|21.07.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|АИК (Стокгольм)