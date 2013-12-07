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    Евгений Алдонин - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Алдонин
    Состав Без клуба
    Родной город Алупка
    Гражданство
    Воспитаник Ротор (Волгоград)
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 января 1980 (43 года)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 17 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2014 1' -60' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    10.05.2014 1' -90' Ахмат (Грозный) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    02.05.2014 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Краснодар (Краснодар)
    21.04.2014 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    33'
    14.04.2014 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:5 Динамо (Москва)
    07.04.2014 1' -90' Локомотив (Москва) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    31.03.2014 Был в запасе ЦСКА (Москва) 3:0 Волга (Нижний Новгород)
    22.03.2014 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:1 Томь (Томск)
    10.03.2014 1' -69' Амкар-Пермь (Пермь) 5:1 Волга (Нижний Новгород)
    07.12.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    01.12.2013 Был в запасе Спартак (Москва) 6:1 Волга (Нижний Новгород)
    24.11.2013 1' -86' Анжи (Махачкала) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    16'
    10.11.2013 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 4:0 Волга (Нижний Новгород)
    02.11.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 ЦСКА (Москва)
    25.10.2013 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    41'
    20.10.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Рубин (Казань)
    04.10.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:2 Амкар-Пермь (Пермь)
    26.09.2013 1' -44' Томь (Томск) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    42' 44'
    22.09.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:1 Анжи (Махачкала)
    14.09.2013 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Спартак (Москва)
    41'
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