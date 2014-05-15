Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евгений Алдонин - статистика

Завершил карьеру
22 января 1980 (46), Алупка
#20 | Полузащитник
179 см | 72 кг
Россия | Украина
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
17
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Волга
1 : 2
15.05.2014
Урал
1' - 60'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ахмат
2 : 0
10.05.2014
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Волга
0 : 1
02.05.2014
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Волга
2 : 1
21.04.2014
Ростов
1' - 90'
33'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Волга
0 : 5
14.04.2014
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
3 : 0
07.04.2014
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
3 : 0
31.03.2014
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0 : 1
22.03.2014
Томь
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Амкар-Пермь
5 : 1
10.03.2014
Волга
1' - 69'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Волга
1 : 2
07.12.2013
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
6 : 1
01.12.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Анжи
0 : 0
24.11.2013
Волга
1' - 86'
16'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
10.11.2013
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1 : 2
02.11.2013
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 2
25.10.2013
Волга
1' - 90'
41'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Волга
2 : 1
20.10.2013
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
0 : 2
04.10.2013
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Томь
1 : 0
26.09.2013
Волга
1' - 44'
42'
44'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Волга
2 : 1
22.09.2013
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Волга
0 : 1
14.09.2013
Спартак
1' - 90'
41'
Главные новости
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
1
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
3
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
ВидеоЗадержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
4
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
12
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
ФотоТашуев остался без работы
10:17
8
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
10:03
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+