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    Евгений Алдонин - новости

    #20 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Алдонин
    Состав Без клуба
    Родной город Алупка
    Гражданство
    Воспитаник Ротор (Волгоград)
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 января 1980 (43 года)
    Рост 179
    Вес 72
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