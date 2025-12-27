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Евгений Алдонин
Новости
Евгений Алдонин - новости
Завершил карьеру
22 января 1980 (46), Алупка
#20 | Полузащитник
179 см | 72 кг
Россия | Украина
Статистика
Новости
Публикации
Борющийся с раком Алдонин вернулся в Россию
8 июля
2
Булыкин раскрыл, как Алдонин справляется с онкологическим заболеванием
2 июля
3
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
7 мая
2
Дзагоев раскрыл, как себя чувствует борющийся с раком Алдонин
21 апреля
1
Сычев описал состояние Алдонина, борющегося с раком
19 февраля
3
Смертин рассказал об общении с Алдониным, который борется с раком
11 февраля
Радимов рассказал, чем его удивил борющийся с раком Алдонин
13 января
Дзагоев одним словом описал состояние Алдонина, борющегося с раком
2025.12.27 23:11
Габулов рассказал о лечении Алдонина, борющегося с раком
2025.12.27 19:01
1
Новые данные о состоянии Алдонина, борющегося с раком
2025.12.16 16:50
4
Стало известно, сколько денег собрали для лечения Алдонина на благотворительном аукционе
2025.12.15 21:21
Щенников заплатил крупную сумму за перчатки с автографом Хабиба
2025.12.15 19:00
2
Алдонин сделал заявление о лечении от рака
2025.12.15 17:17
1
Фото
Игроки ЦСКА вышли на матч с «Краснодаром» в футболках в поддержку Алдонина
2025.12.07 19:28
Дочь Алдонина и Началовой сделала важное заявление насчет тяжелобольного отца
2025.12.01 01:31
1
Фото
Футболисты ЦСКА устроили акцию в поддержку тяжелобольного Алдонина
2025.11.29 16:46
В ЦСКА рассказали о состоянии Алдонина
2025.11.27 15:50
Фото
Болельщики ЦСКА поддержали тяжело больного Алдонина
2025.11.26 19:19
Гусев отреагировал на тяжелую болезнь Алдонина
2025.11.26 10:20
1
Реакция Мостового на страшную болезнь Алдонина
2025.11.25 14:42
Алдонин впервые высказался о страшной болезни
2025.11.24 17:31
2
Реакция Акинфеева на страшную болезнь Алдонина
2025.11.23 19:00
Комментарий ЦСКА по ситуации с Алдониным, у которого рак в тяжелой форме
2025.11.22 23:22
2
Президент РПЛ – об Алдонине: «Есть ситуации, когда надо бороться за жизнь»
2025.11.22 19:13
Булыкин: «Надеюсь, весь футбольный мир поможет Алдонину»
2025.11.22 16:35
3
Раскрыт точный диагноз Алдонина
2025.11.22 16:20
1
У экс-звезды ЦСКА и сборной России выявили рак в тяжелой форме – идет сбор денег
2025.11.22 15:01
4
Алдонин определил двух лучших игроков ЦСКА в весенней части РПЛ
2025.05.06 15:15
Макелеле сыграет за сборную европейских звезд в Москве в честь юбилея победы ЦСКА в Кубке УЕФА
2025.04.29 14:33
Алдонин назвал лидера ЦСКА – ему 19 лет
2025.04.24 11:55
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