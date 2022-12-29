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Евгений Алдонин
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17:40
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Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
17:57
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
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15:33
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Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
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«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
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Евгений Алдонин - новости
#20 | Полузащитник
Имя
Евгений
Отчество
Валерьевич
Фамилия
Алдонин
Состав
Без клуба
Родной город
Алупка
Гражданство
Воспитаник
Ротор (Волгоград)
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
22 января 1980 (43 года)
Рост
179
Вес
72
Статистика
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17:54
«Кашу маслом не испортишь». Алдонин – о Павлюченко в «Уфе»
20 января
10:53
«Есть какие-то сомнения?». Алдонин назвал лучшего футболиста года
1
29 декабря 2022
18:02
Алдонин: «Легионеры в РПЛ не нужны. Переход в Азию будет плюсом для нашего футбола»
5
23 декабря 2022
23:26
Алдонин: «В Европе Россию отовсюду отрезали, а в Азии все будут рады?»
1
18 декабря 2022
06:56
Алдонин: «В финале ЧМ-2022 буду болеть исключительно за Месси»
11 ноября 2022
08:45
Алдонин: «Вагнер и Карвальо сильнее Малкома и Клаудиньо»
1
2 ноября 2022
17:57
Алдонин ответил Божовичу: «ЦСКА работал с судьями в финале Кубка? После драки кулаками не машут»
2
21 октября 2022
09:58
Алдонин: «Абаскаль спровоцировал Федотова и понес заслуженное наказание»
4
15 сентября 2022
12:55
Фото
Медийная команда РФС огласила первую часть состава на сезон. В нем две женщины
8
21 июля 2022
16:44
Медиакоманда Goodness подтвердила подписание Павлюченко и Алдонина
16 июля 2022
19:40
Павлюченко и Алдонин будут выступать в Медиалиге
28 мая 2021
12:22
Хохлов – новый главный тренер «Ротора». Алдонин – ассистент
4
8 февраля 2020
01:31
Видео
«Поздний час, половина первого». Алдонин спел на посвящении в «Торпедо»
1
22 января 2020
22:33
Видео
Игнашевич поставил подножку Алдонину, когда тот проходил через праздничный коридор
6
12 января 2020
19:38
Фото
Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»
1
11 января 2020
17:55
Журналист Панков: Алдонин войдет в тренерский штаб Игнашевича в «Торпедо»
1 декабря 2019
14:50
Фото
Павлюченко дебютировал за любительский ЦДКА. За него играют Билялетдинов, Алдонин, Каряка
1
14 ноября 2019
11:51
Алдонин: «В России система VAR, кажется, ещe больше запутывает рефери»
10
24 декабря 2018
09:00
Алдонин назвал Влашича открытием РПЛ
16
6 ноября 2018
20:45
Алдонин: «Скучаю по Даниэлю Карвальо и Вагнеру Лаву»
5
3 ноября 2018
12:38
Алдонин – Глушакову: «Если все против тебя, то играй с двойным усердием»
14
18 августа 2018
17:12
Алдонин – о вылете «Спартака» из ЛЧ: «Можно обвинять кого угодно. Руководству и тренеру нужно спокойно разобраться в этой ситуации»
4
24 мая 2018
19:53
Широкова, Измайлова, Булыкина и других российских экс-игроков пригласили на турнир звезд в Китай
5
3 апреля 2018
22:31
Алдонин считает, что в противостоянии ЦСКА и «Арсенала» шансы равны
12
16 марта 2018
14:37
Алдонин – о травме Кокорина: «Впереди у сборной есть Смолов и Дзюба»
12
8 марта 2018
20:25
Алдонин: «Матч с «Лионом» – это шанс для молодых игроков ЦСКА»
2
22 февраля 2018
10:31
Алдонин: «Дзагоев в очередной раз доказал, что он настоящий лидер ЦСКА»
5
19 февраля 2018
21:55
Алдонин: «У «Локомотива» и ЦСКА сейчас лучшие шансы среди российских клубов в еврокубках»
11
4 февраля 2018
18:34
Алдонин: «С удовольствием сыграл бы с Бразилией или Аргентиной в Кубке легенд»
17:46
Алдонин — лучший игрок Кубка легенд, Плетикоса — лучший вратарь
8
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