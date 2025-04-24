Алдонин назвал лидера ЦСКА – ему 19 лет

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин определил лидера команды.
«Радуют Кирилл Глебов и Матвей Кисляк в команде.
Матвей – ведущий футболист ЦСКА, который управляет игрой команды, регулирует темп. Он не дает повода в себе усомниться. Кисляк играет на очень высоком уровне. Но ему еще нужно расти и прибавлять в мастерстве, хладнокровии и многих компонентах», – сказал Алдонин.
- У 19-летнего Кисляка контракт до 2028 года.
- Игрок стоит 4 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Кисляка 17 матчей, ассист.
Источник: «РБ Спорт»