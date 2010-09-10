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    Александр Власкин - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Власкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 1992 (31 год)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Раменское 22 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2010 1' -67' Анжи (мол) (Махачкала) 4:0 Раменское (Раменское )
    11.11.2010 1' -90' Раменское (Раменское ) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    04.11.2010 46' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Раменское (Раменское )
    30.10.2010 46' -90' Раменское (Раменское ) 3:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    22.10.2010 46' -90' Раменское (Раменское ) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    15.10.2010 90' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Раменское (Раменское )
    02.10.2010 90' -90' Раменское (Раменское ) 4:3 Локомотив (мол) (Москва)
    24.09.2010 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Раменское (Раменское )
    17.09.2010 1' -90' Раменское (Раменское ) 2:1 Динамо (мол) (Москва)
    10.09.2010 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:1 Раменское (Раменское )
    27.08.2010 90' -90' Раменское (Раменское ) 3:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    21.08.2010 65' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Раменское (Раменское )
    13.08.2010 Был в запасе Раменское (Раменское ) 0:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    29.07.2010 88' -90' Раменское (Раменское ) 4:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    24.07.2010 83' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Раменское (Раменское )
    18.07.2010 46' -90' Раменское (Раменское ) 1:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    13.05.2010 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Раменское (Раменское )
    04.05.2010 90' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:0 Раменское (Раменское )
    01.05.2010 87' -90' Раменское (Раменское ) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    23.04.2010 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:2 Раменское (Раменское )
    17.04.2010 90' -90' Раменское (Раменское ) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    09.04.2010 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:3 Раменское (Раменское )
    03.04.2010 Был в запасе Раменское (Раменское ) 2:2 Рубин (мол) (Казань)
    27.03.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Раменское (Раменское )
    19.03.2010 46' -90' Раменское (Раменское ) 2:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
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