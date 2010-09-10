|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Раменское
|22
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2010
|1' -67'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:0
|Раменское (Раменское )
|11.11.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.11.2010
|46' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Раменское (Раменское )
|30.10.2010
|46' -90'
|Раменское (Раменское )
|3:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|22.10.2010
|46' -90'
|Раменское (Раменское )
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.10.2010
|90' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|02.10.2010
|90' -90'
|Раменское (Раменское )
|4:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|24.09.2010
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Раменское (Раменское )
|17.09.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Динамо (мол) (Москва)
|10.09.2010
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|27.08.2010
|90' -90'
|Раменское (Раменское )
|3:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|21.08.2010
|65' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Раменское (Раменское )
|13.08.2010
|Был в запасе
|Раменское (Раменское )
|0:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|29.07.2010
|88' -90'
|Раменское (Раменское )
|4:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|24.07.2010
|83' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|18.07.2010
|46' -90'
|Раменское (Раменское )
|1:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|13.05.2010
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|04.05.2010
|90' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Раменское (Раменское )
|01.05.2010
|87' -90'
|Раменское (Раменское )
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|23.04.2010
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Раменское (Раменское )
|17.04.2010
|90' -90'
|Раменское (Раменское )
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|09.04.2010
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:3
|Раменское (Раменское )
|03.04.2010
|Был в запасе
|Раменское (Раменское )
|2:2
|Рубин (мол) (Казань)
|27.03.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Раменское (Раменское )
|19.03.2010
|46' -90'
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)