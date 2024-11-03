Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаил Канаев - статистика

Коломна
1 октября 1989 (36), Комсомольск-на-Амуре
#17 | Полузащитник
176 см | 73 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Знамя Труда
26
1
5
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
1 : 2
03.11.2024
Знамя Труда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Знамя Труда
0 : 3
27.10.2024
Динамо СПб
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Чертаново
1 : 2
21.10.2024
Знамя Труда
1' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Знамя Труда
0 : 1
11.10.2024
Динамо Вг
1' - 90'
54'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо-2
2 : 1
06.10.2024
Знамя Труда
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Знамя Труда
0 : 4
30.09.2024
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Иркутск
1 : 0
22.09.2024
Знамя Труда
1' - 90'
78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Знамя Труда
0 : 2
15.09.2024
Спартак-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Зенит-2
2 : 0
08.09.2024
Знамя Труда
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Родина-М
1 : 2
26.08.2024
Знамя Труда
1' - 46'
44'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Знамя Труда
0 : 0
17.08.2024
Луки-Энергия
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Балтика-2
2 : 1
11.08.2024
Знамя Труда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Тверь
2 : 2
04.08.2024
Знамя Труда
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Знамя Труда
1 : 0
28.07.2024
Енисей-М
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо СПб
0 : 1
06.07.2024
Знамя Труда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Знамя Труда
0 : 2
01.07.2024
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
5 : 1
25.06.2024
Знамя Труда
1' - 90'
13'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Знамя Труда
1 : 2
19.06.2024
Динамо-2
1' - 90'
90'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Сатурн
2 : 0
14.06.2024
Знамя Труда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Знамя Труда
0 : 1
07.06.2024
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Спартак-2
3 : 1
01.06.2024
Знамя Труда
1' - 78'
43'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Знамя Труда
0 : 3
26.05.2024
Зенит-2
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Звезда
2 : 1
18.05.2024
Знамя Труда
1' - 46'
21'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Знамя Труда
4 : 2
12.05.2024
Родина-М
1' - 90'
5, 35'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Луки-Энергия
1 : 1
05.05.2024
Знамя Труда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Знамя Труда
1 : 1
28.04.2024
Балтика-2
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Знамя Труда
2 : 1
21.04.2024
Тверь
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Енисей-М
0 : 2
13.04.2024
Знамя Труда
1' - 85'
16'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Знамя Труда
0 : 5
06.04.2024
Торпедо Вл
1' - 120'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
3
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
4
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+