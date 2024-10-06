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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Знамя Труда
Динамо-2 - Знамя Труда: обзор матча 06 октября 2024
Динамо-2
06.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
2 : 1
Завершен
Знамя Труда
4'
Д. Боков
9'
И. Лепский
66'
Р. Урхов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Знамя Труда
90'
+1
Желтая карточка
А. Лавренков
86'
Замена
П. Кузнецов
️️️️
О. Любченко
86'
Замена
М. Баринов
️️️️
Д. Неплюев
Замена
М. Балахонов
️️️️
Г. Мирошниченко
84'
77'
Замена
Р. Тутаев
️️️️
Д. Соболев
Замена
А. Змеев
️️️️
Д. Симонов
72'
Замена
Р. Головачев
️️️️
С. Бессмертный
72'
66'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Урхов
Пас отдал
О. Любченко
Замена
Д. Ерофеев
️️️️
В. Летечин
60'
Замена
Е. Ибрагимов
️️️️
Е. Назаренко
60'
53'
Желтая карточка
О. Любченко
Желтая карточка
Д. Боков
53'
46'
Замена
С. Капанжи
️️️️
К. Воробьев
46'
Замена
М. Канаев
️️️️
М. Костюк
37'
Желтая карточка
К. Воробьев
Желтая карточка
Е. Назаренко
34'
Желтая карточка
Д. Симонов
12'
ГОЛ! 2:0!
И. Лепский
Пас отдал
Д. Александров
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боков
Пас отдал
Д. Александров
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Егор Назаренко
АП
30
Денис Симонов
АП
37
Виталий Летечин
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
69
Максим Костюк
ЛВ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
9
Михаил Сентюрин
ЦП
42
Данил Соболев
АП
10
Роман Урхов
ПВ
25
Николай Веретенников
ЦФ
Динамо-2
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
75
Максим Майоров
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
90
Арсений Абдулхаликов
АП
71
Артем Змеев
АП
33
Глеб Князев
ПВ
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
4
Иван Красильщиков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
25
Касбулат Дышоков
АП
20
Сергей Капанжи
АП
22
Руслан Тутаев
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
22
Никита Лопанов
ЦФ
3-1-3-3
1
Расулов
18
Лепский
56
Зайдензаль
80
Бессмертный
30
Александров
98
Ласкин
30
Симонов
37
Летечин
11
Боков
11
Назаренко
11
Мирошниченко
4-1-3-2
35
Стратан
4
Неплюев
33
Лавренков
44
Шишков
31
Любченко
9
Сентюрин
10
Урхов
42
Соболев
24
Воробьев
25
Веретенников
69
Костюк
80
Бессмертный
86
Головачев
86
Головачев
80
Бессмертный
11
Мирошниченко
15
Балахонов
15
Балахонов
11
Мирошниченко
11
Назаренко
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
11
Назаренко
37
Летечин
46
Ерофеев
46
Ерофеев
37
Летечин
30
Симонов
71
Змеев
71
Змеев
30
Симонов
4
Неплюев
5
Баринов
5
Баринов
4
Неплюев
69
Костюк
17
Канаев
17
Канаев
69
Костюк
42
Соболев
22
Тутаев
22
Тутаев
42
Соболев
24
Воробьев
20
Капанжи
20
Капанжи
24
Воробьев
31
Любченко
78
Кузнецов
78
Кузнецов
31
Любченко
Остались в запасе
Динамо-2
Знамя Труда
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
33
Глеб Князев
ПВ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
75
Максим Майоров
ОП
90
Арсений Абдулхаликов
АП
Главный тренер
Павел Алпатов
16
Михаил Хвиюзов
ВР
4
Иван Красильщиков
ОП
77
Даниил Шанин
ПЗ
25
Касбулат Дышоков
АП
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
22
Никита Лопанов
ЦФ
Остались в запасе
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
33
Глеб Князев
ПВ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
75
Максим Майоров
ОП
90
Арсений Абдулхаликов
АП
Остались в запасе
16
Михаил Хвиюзов
ВР
4
Иван Красильщиков
ОП
77
Даниил Шанин
ПЗ
25
Касбулат Дышоков
АП
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
22
Никита Лопанов
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Динамо-2 - Знамя Труда
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
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2 : 3
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