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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Знамя Труда
Звезда - Знамя Труда: обзор матча 18 мая 2024
Звезда
18.05.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
2 : 1
Завершен
Знамя Труда
18'
Н. Хлусов
27'
А. Выскребенцев
21'
М. Баринов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Звезда - Знамя Труда
Желтая карточка
Г. Комбаров
90'
88'
Желтая карточка
А. Евшинцев
Замена
Н. Ходорченко
️️️️
В. Прозоров
74'
69'
Замена
А. Евшинцев
️️️️
А. Пархоменко
Замена
К. Макаров
️️️️
Д. Соболев
65'
Замена
Г. Комбаров
️️️️
Е. Шевелев
65'
Замена
С. Евсютин
️️️️
А. Филев
52'
46'
Замена
Я. Шанин
️️️️
М. Канаев
39'
Замена
А. Ахильгов
️️️️
М. Баринов
36'
Желтая карточка
Т. Комков
Желтая карточка
М. Хачатрян
36'
ГОЛ! 2:1!
А. Выскребенцев
27'
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Баринов
Пас отдал
М. Канаев
ГОЛ! 1:0!
Н. Хлусов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
58
Максим Хачатрян
ОП
8
Андрей Выскребенцев
ЦП
42
Данил Соболев
АП
17
Егор Шевелев
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
88
Андрей Пархоменко
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
4
Иван Красильщиков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
74
Михаил Казимир
АП
20
Сергей Капанжи
АП
25
Тристан Комков
ПВ
10
Роман Урхов
ПВ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
Звезда
34
Александр Прохоров
ВР
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
21
Степан Евсютин
ЛВ
75
Кирилл Макаров
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
20
Владимир Каспарян
АП
43
Андрей Трофимов
ПВ
69
Михаил Козин
ПВ
Знамя Труда
77
Артем Тимошенко
ВР
35
Даниил Стратан
ВР
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
92
Артем Евшинцев
ЛЗ
78
Павел Карепин
ЦЗ
15
Ярослав Харланов
ПЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
23
Егор Чу
ОП
21
Ян Шанин
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Пшеничников
59
Зенюк
61
Рожков
18
Прозоров
72
Агапов
58
Хачатрян
8
Выскребенцев
42
Соболев
17
Шевелев
87
Филев
99
Хлусов
3-2-3-2
16
Хвиюзов
31
Любченко
88
Пархоменко
5
Баринов
4
Красильщиков
17
Канаев
10
Урхов
20
Капанжи
74
Казимир
22
Тутаев
25
Комков
87
Филев
21
Евсютин
21
Евсютин
87
Филев
18
Прозоров
23
Ходорченко
23
Ходорченко
18
Прозоров
17
Шевелев
19
Комбаров
19
Комбаров
17
Шевелев
42
Соболев
75
Макаров
75
Макаров
42
Соболев
5
Баринов
12
Ахильгов
12
Ахильгов
5
Баринов
88
Пархоменко
92
Евшинцев
92
Евшинцев
88
Пархоменко
17
Канаев
21
Шанин
21
Шанин
17
Канаев
Остались в запасе
Звезда
Знамя Труда
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
34
Александр Прохоров
ВР
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
77
Максим Сергеев
ЦП
43
Андрей Трофимов
ПВ
77
Максим Андреев
АП
20
Владимир Каспарян
АП
69
Михаил Козин
ПВ
Главный тренер
Геннадий Орбу
77
Артем Тимошенко
ВР
35
Даниил Стратан
ВР
78
Павел Карепин
ЦЗ
15
Ярослав Харланов
ПЗ
23
Егор Чу
ОП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Остались в запасе
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
34
Александр Прохоров
ВР
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
77
Максим Сергеев
ЦП
43
Андрей Трофимов
ПВ
77
Максим Андреев
АП
20
Владимир Каспарян
АП
69
Михаил Козин
ПВ
Остались в запасе
77
Артем Тимошенко
ВР
35
Даниил Стратан
ВР
78
Павел Карепин
ЦЗ
15
Ярослав Харланов
ПЗ
23
Егор Чу
ОП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Статистика матча Звезда - Знамя Труда
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
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Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
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3 : 1
11.10.2025
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