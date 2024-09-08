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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Знамя Труда
Зенит-2 - Знамя Труда: обзор матча 08 сентября 2024
Зенит-2
08.09.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
2 : 0
Завершен
Знамя Труда
59'
И. Козлов
79'
И. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Знамя Труда
Желтая карточка
Д. Бязров
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
М. Сентюрин
Желтая карточка
И. Козлов
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
И. Козлов
Пас отдал
И. Булыгин
79'
Желтая карточка
Д. Рубанов
73'
Замена
К. Обонин
️️️️
С. Абзалилов
72'
Желтая карточка
С. Абзалилов
68'
Замена
Д. Рубанов
️️️️
А. Максимчук
62'
Замена
Е. Ким
️️️️
И. Галанин
62'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
К. Воинков
62'
61'
Замена
М. Костюк
️️️️
Д. Неплюев
ГОЛ! 1:0!
И. Козлов
59'
46'
Замена
Н. Веретенников
️️️️
С. Капанжи
46'
Замена
М. Сентюрин
️️️️
М. Канаев
46'
Замена
Р. Урхов
️️️️
Д. Соболев
Замена
С. Никифоров
️️️️
Н. Вершинин
44'
30'
Замена
М. Баринов
️️️️
Д. Шанин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
49
Игорь Козлов
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
4
Иван Красильщиков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
42
Данил Соболев
АП
20
Сергей Капанжи
АП
Зенит-2
98
Максим Тимофеев
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
45
Кирилл Глазунов
ОП
87
Савелий Никифоров
ОП
71
Евгений Ким
АП
11
Роман Колмаков
ПВ
76
Денис Рубанов
ЦФ
Знамя Труда
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
69
Максим Костюк
ЛВ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
9
Михаил Сентюрин
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
25
Николай Веретенников
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бязров
4
Абзалилов
51
Емельянов
80
Булыгин
65
Французов
70
Вершинин
20
Столбов
88
Галанин
64
Воинков
49
Козлов
10
Максимчук
3-4-3
35
Стратан
31
Любченко
33
Лавренков
44
Шишков
77
Шанин
4
Красильщиков
17
Канаев
4
Неплюев
42
Соболев
20
Капанжи
24
Воробьев
10
Максимчук
76
Рубанов
76
Рубанов
10
Максимчук
4
Абзалилов
47
Обонин
47
Обонин
4
Абзалилов
70
Вершинин
87
Никифоров
87
Никифоров
70
Вершинин
88
Галанин
71
Ким
71
Ким
88
Галанин
64
Воинков
11
Колмаков
11
Колмаков
64
Воинков
77
Шанин
5
Баринов
5
Баринов
77
Шанин
17
Канаев
9
Сентюрин
9
Сентюрин
17
Канаев
4
Неплюев
69
Костюк
69
Костюк
4
Неплюев
42
Соболев
10
Урхов
10
Урхов
42
Соболев
20
Капанжи
25
Веретенников
25
Веретенников
20
Капанжи
Остались в запасе
Зенит-2
Знамя Труда
98
Максим Тимофеев
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Главный тренер
Андрей Почепцов
77
Артем Тимошенко
ВР
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
16
Михаил Хвиюзов
ВР
22
Руслан Тутаев
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Остались в запасе
98
Максим Тимофеев
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
Остались в запасе
77
Артем Тимошенко
ВР
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
16
Михаил Хвиюзов
ВР
22
Руслан Тутаев
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Зенит-2 - Знамя Труда
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
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Локомотив
8 : 0
03.07.2026
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3 : 0
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
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2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
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0 : 3
18.10.2025
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
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11.10.2025
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