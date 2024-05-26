Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Зенит-2
Знамя Труда - Зенит-2: обзор матча 26 мая 2024
Знамя Труда
26.05.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
0 : 3
Завершен
Зенит-2
34'
Е. Ким
58'
И. Бугаенко
84'
И. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Знамя Труда - Зенит-2
84'
ГОЛ! 0:3!
И. Козлов
Пас отдал
Н. Вершинин
75'
Замена
Н. Вершинин
️️️️
И. Галанин
Замена
А. Пархоменко
️️️️
А. Ахильгов
73'
Замена
Е. Чу
️️️️
М. Канаев
73'
68'
Замена
С. Лапинский
️️️️
И. Бугаенко
60'
Замена
С. Никифоров
️️️️
Е. Ким
58'
ГОЛ! 0:2!
И. Бугаенко
46'
Замена
М. Бардачев
️️️️
А. Барановский
46'
Замена
К. Воинков
️️️️
Е. Пшенников
Замена
Я. Шанин
️️️️
С. Капанжи
46'
Замена
М. Баринов
️️️️
А. Евшинцев
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Е. Ким
Пас отдал
Д. Круговой
Желтая карточка
Т. Комков
20'
18'
Желтая карточка
И. Галанин
Замена
Я. Харланов
️️️️
Р. Тутаев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
92
Артем Евшинцев
ЛЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
4
Иван Красильщиков
ОП
74
Михаил Казимир
АП
20
Сергей Капанжи
АП
17
Михаил Канаев
АП
25
Тристан Комков
ПВ
10
Роман Урхов
ПВ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
88
Иван Галанин
ЦП
71
Евгений Ким
АП
96
Алексей Барановский
АП
49
Игорь Козлов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
77
Артем Тимошенко
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
88
Андрей Пархоменко
ЦЗ
78
Павел Карепин
ЦЗ
15
Ярослав Харланов
ПЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
23
Егор Чу
ОП
21
Ян Шанин
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
87
Савелий Никифоров
ОП
70
Никита Вершинин
ОП
11
Роман Колмаков
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
3-1-3-3
16
Хвиюзов
92
Евшинцев
12
Ахильгов
31
Любченко
4
Красильщиков
20
Капанжи
17
Канаев
10
Урхов
22
Тутаев
74
Казимир
25
Комков
4-1-3-2
1
Бязров
2
Косогоров
27
Черный
98
Лобов
3
Круговой
88
Галанин
49
Козлов
96
Барановский
52
Пшенников
31
Бугаенко
71
Ким
92
Евшинцев
5
Баринов
5
Баринов
92
Евшинцев
17
Канаев
23
Чу
23
Чу
17
Канаев
20
Капанжи
21
Шанин
21
Шанин
20
Капанжи
22
Тутаев
15
Харланов
15
Харланов
22
Тутаев
12
Ахильгов
88
Пархоменко
88
Пархоменко
12
Ахильгов
31
Бугаенко
93
Лапинский
93
Лапинский
31
Бугаенко
52
Пшенников
64
Воинков
64
Воинков
52
Пшенников
71
Ким
87
Никифоров
87
Никифоров
71
Ким
88
Галанин
70
Вершинин
70
Вершинин
88
Галанин
96
Барановский
53
Бардачев
53
Бардачев
96
Барановский
Остались в запасе
Знамя Труда
Зенит-2
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
78
Павел Карепин
ЦЗ
35
Даниил Стратан
ВР
77
Артем Тимошенко
ВР
11
Роман Колмаков
ПВ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
59
Алексей Костюк
ЛЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
88
Владимир Павлов
ВР
Главный тренер
Андрей Почепцов
Остались в запасе
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
78
Павел Карепин
ЦЗ
35
Даниил Стратан
ВР
77
Артем Тимошенко
ВР
Остались в запасе
11
Роман Колмаков
ПВ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
59
Алексей Костюк
ЛЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
88
Владимир Павлов
ВР
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Знамя Труда - Зенит-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Новости команд
Все
Знамя Труда
Зенит-2
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
3 июля
1
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+