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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина-М - Знамя Труда
Родина-М - Знамя Труда: обзор матча 26 августа 2024
Родина-М
26.08.2024, понедельник, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
1 : 2
Завершен
Знамя Труда
32'
П. Баранов
21'
М. Сентюрин
52'
М. Сентюрин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Родина-М - Знамя Труда
90'
+4
Желтая карточка
К. Воробьев
89'
Замена
Д. Шанин
️️️️
М. Сентюрин
86'
Замена
М. Костюк
️️️️
Д. Соболев
Замена
М. Омаров
️️️️
А. Хорин
64'
Замена
М. Ципуштанов
️️️️
А. Кокарев
56'
Замена
М. Белковский
️️️️
А. Гарибян
56'
Замена
Р. Берзегов
️️️️
М. Кожин
56'
52'
Пенальти не реализован!
М. Сентюрин
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Сентюрин
46'
Замена
Н. Веретенников
️️️️
Д. Тимофеев
46'
Замена
С. Капанжи
️️️️
М. Баринов
46'
Замена
К. Воробьев
️️️️
М. Канаев
Замена
К. Матвеев
️️️️
Е. Баранов
46'
44'
Желтая карточка
М. Канаев
36'
Желтая карточка
М. Сентюрин
Желтая карточка
Т. Тюкаев
36'
ГОЛ! 1:1!
П. Баранов
Пас отдал
А. Бирюков
32'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Сентюрин
Пас отдал
О. Любченко
Желтая карточка
Е. Баранов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
18
Тимур Тюкаев
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
66
Артем Кокарев
ЛВ
71
Матвей Кожин
ЛВ
80
Арсений Хорин
ОП
71
Никита Постников
ОП
25
Артем Бирюков
АП
57
Роман Копылов
АП
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
5
Михаил Баринов
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
4
Иван Красильщиков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
42
Данил Соболев
АП
10
Роман Урхов
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Родина-М
16
Данил Росляков
ВР
7
Михаил Харлан
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
92
Александр Гончаров
ЦП
62
Рустам Берзегов
ЦП
10
Магомед Омаров
АП
32
Константин Матвеев
ПВ
89
Матвей Киселев
ЦФ
11
Максим Белковский
ЦФ
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
42
Михаил Липатов
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
69
Максим Костюк
ЛВ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
20
Сергей Капанжи
АП
25
Николай Веретенников
ЦФ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
3-2-3-2
35
Тарасов
71
Баранов
44
Баранов
18
Тюкаев
80
Хорин
71
Постников
71
Кожин
57
Копылов
66
Кокарев
77
Гарибян
25
Бирюков
4-2-1-2-1
35
Стратан
4
Неплюев
44
Шишков
5
Баринов
31
Любченко
4
Красильщиков
17
Канаев
9
Сентюрин
10
Урхов
42
Соболев
7
Тимофеев
71
Кожин
62
Берзегов
62
Берзегов
71
Кожин
71
Баранов
32
Матвеев
32
Матвеев
71
Баранов
66
Кокарев
8
Ципуштанов
8
Ципуштанов
66
Кокарев
80
Хорин
10
Омаров
10
Омаров
80
Хорин
77
Гарибян
11
Белковский
11
Белковский
77
Гарибян
7
Тимофеев
25
Веретенников
25
Веретенников
7
Тимофеев
9
Сентюрин
77
Шанин
77
Шанин
9
Сентюрин
42
Соболев
69
Костюк
69
Костюк
42
Соболев
5
Баринов
20
Капанжи
20
Капанжи
5
Баринов
17
Канаев
24
Воробьев
24
Воробьев
17
Канаев
Остались в запасе
Родина-М
Знамя Труда
89
Матвей Киселев
ЦФ
16
Данил Росляков
ВР
7
Михаил Харлан
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
Главный тренер
Александр Павленко
16
Михаил Хвиюзов
ВР
42
Михаил Липатов
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
Остались в запасе
89
Матвей Киселев
ЦФ
16
Данил Росляков
ВР
7
Михаил Харлан
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
Остались в запасе
16
Михаил Хвиюзов
ВР
42
Михаил Липатов
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Статистика матча Родина-М - Знамя Труда
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
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