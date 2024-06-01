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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак-2 - Знамя Труда
Спартак-2 - Знамя Труда: обзор матча 01 июня 2024
Спартак-2
01.06.2024, суббота, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
3 : 1
Завершен
Знамя Труда
40'
А. Быковский (П)
70'
Н. Посмашный
73'
Ю. Петин
41'
Т. Комков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Знамя Труда
Замена
И. Иванов
️️️️
Р. Войцеховский
81'
Замена
И. Горяинов
️️️️
Ю. Коледин
80'
78'
Замена
Я. Шанин
️️️️
М. Казимир
78'
Замена
Е. Чу
️️️️
М. Канаев
ГОЛ! 4:1!
Ю. Петин
Пас отдал
Н. Посмашный
73'
72'
Замена
Я. Харланов
️️️️
Т. Комков
72'
Замена
Д. Тимофеев
️️️️
С. Капанжи
Замена
И. Старков
️️️️
А. Шоларь
71'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
Н. Ищенко
71'
ГОЛ! 3:1!
Н. Посмашный
Пас отдал
Н. Ищенко
70'
ГОЛ! 2:1!
А. Быковский
65'
Замена
Н. Посмашный
️️️️
А. Быковский
65'
46'
Замена
А. Ахильгов
️️️️
А. Пархоменко
43'
Желтая карточка
М. Канаев
41'
ГОЛ! 1:1!
Т. Комков
Пас отдал
Р. Тутаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Быковский
Пас отдал
В. Дунай
40'
39'
Желтая карточка
А. Пархоменко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Шоларь
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
88
Андрей Пархоменко
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
4
Иван Красильщиков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
74
Михаил Казимир
АП
20
Сергей Капанжи
АП
10
Роман Урхов
ПВ
25
Тристан Комков
ПВ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
Спартак-2
86
Илья Тихомиров
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
36
Вадим Пастушков
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
47
Никита Посмашный
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
Знамя Труда
77
Артем Тимошенко
ВР
35
Даниил Стратан
ВР
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
92
Артем Евшинцев
ЛЗ
15
Ярослав Харланов
ПЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
23
Егор Чу
ОП
21
Ян Шанин
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
17
Мухтар Керимов
ЦФ
3-2-1-2-2
58
Фадеев
66
Петин
2
Бозов
3
Коледин
74
Гузиев
43
Войцеховский
7
Джебов
83
Ищенко
18
Шоларь
84
Быковский
10
Дунай
3-2-3-2
16
Хвиюзов
31
Любченко
88
Пархоменко
5
Баринов
4
Красильщиков
17
Канаев
25
Комков
20
Капанжи
74
Казимир
22
Тутаев
10
Урхов
83
Ищенко
25
Гуляев
25
Гуляев
83
Ищенко
3
Коледин
5
Горяинов
5
Горяинов
3
Коледин
43
Войцеховский
18
Иванов
18
Иванов
43
Войцеховский
18
Шоларь
37
Старков
37
Старков
18
Шоларь
84
Быковский
47
Посмашный
47
Посмашный
84
Быковский
20
Капанжи
7
Тимофеев
7
Тимофеев
20
Капанжи
88
Пархоменко
12
Ахильгов
12
Ахильгов
88
Пархоменко
25
Комков
15
Харланов
15
Харланов
25
Комков
74
Казимир
21
Шанин
21
Шанин
74
Казимир
17
Канаев
23
Чу
23
Чу
17
Канаев
Остались в запасе
Спартак-2
Знамя Труда
86
Илья Тихомиров
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
87
Артем Пономарчук
АП
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
77
Артем Тимошенко
ВР
35
Даниил Стратан
ВР
17
Мухтар Керимов
ЦФ
92
Артем Евшинцев
ЛЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Остались в запасе
86
Илья Тихомиров
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
87
Артем Пономарчук
АП
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Остались в запасе
77
Артем Тимошенко
ВР
35
Даниил Стратан
ВР
17
Мухтар Керимов
ЦФ
92
Артем Евшинцев
ЛЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Спартак-2 - Знамя Труда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
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