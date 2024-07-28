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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Енисей-М
Знамя Труда - Енисей-М: обзор матча 28 июля 2024
Знамя Труда
28.07.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
1 : 0
Завершен
Енисей-М
90+2'
А. Лавренков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Знамя Труда - Енисей-М
ГОЛ! 1:0!
А. Лавренков
Пас отдал
С. Капанжи
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Мальфанов
79'
Желтая карточка
Е. Егоров
71'
Замена
А. Покровский
️️️️
М. Исаев
71'
Замена
А. Клименко
️️️️
Н. Ибрагимов
64'
Замена
К. Поршунов
️️️️
В. Кравцов
64'
Замена
А. Губанов
️️️️
А. Медведков
Замена
Д. Шанин
️️️️
М. Костюк
60'
Замена
С. Капанжи
️️️️
М. Баринов
46'
Замена
Р. Шишков
️️️️
М. Канаев
46'
44'
Замена
Е. Егоров
️️️️
. Иван Обороча
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
33
Даниил Рыбаков
ЛВ
69
Максим Костюк
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
4
Иван Красильщиков
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
52
Максим Исаев
ЛВ
73
Юрий Чернавин
ОП
95
Иван Обороча
ЦП
60
Артем Медведков
ЦП
74
Никодим Ибрагимов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Знамя Труда
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
42
Михаил Липатов
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
20
Сергей Капанжи
АП
22
Никита Лопанов
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
Енисей-М
71
Максим Тарасов
ВР
58
Альберт Покровский
ЦЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
51
Егор Егоров
ЦП
32
Артем Клименко
ЦФ
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
4-2-1-3
35
Стратан
4
Неплюев
5
Баринов
33
Лавренков
31
Любченко
17
Канаев
4
Красильщиков
9
Сентюрин
69
Костюк
33
Рыбаков
10
Урхов
3-3-2-1-1
99
Константинов
62
Кравцов
83
Амбросенок
28
Рейз
59
Островский
73
Чернавин
85
Мальфанов
95
Обороча
60
Медведков
52
Исаев
74
Ибрагимов
17
Канаев
44
Шишков
44
Шишков
17
Канаев
69
Костюк
77
Шанин
77
Шанин
69
Костюк
5
Баринов
20
Капанжи
20
Капанжи
5
Баринов
52
Исаев
58
Покровский
58
Покровский
52
Исаев
95
Обороча
51
Егоров
51
Егоров
95
Обороча
60
Медведков
92
Губанов
92
Губанов
60
Медведков
74
Ибрагимов
32
Клименко
32
Клименко
74
Ибрагимов
62
Кравцов
71
Поршунов
71
Поршунов
62
Кравцов
Остались в запасе
Знамя Труда
Енисей-М
22
Никита Лопанов
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
42
Михаил Липатов
ЦЗ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
77
Артем Тимошенко
ВР
22
Руслан Тутаев
ЦФ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
16
Михаил Хвиюзов
ВР
71
Максим Тарасов
ВР
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
22
Никита Лопанов
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
42
Михаил Липатов
ЦЗ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
77
Артем Тимошенко
ВР
22
Руслан Тутаев
ЦФ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
16
Михаил Хвиюзов
ВР
Остались в запасе
71
Максим Тарасов
ВР
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Знамя Труда - Енисей-М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
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