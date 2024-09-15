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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Спартак-2
Знамя Труда - Спартак-2: обзор матча 15 сентября 2024
Знамя Труда
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-2
35'
Д. Курошев
73'
Е. Гуляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Знамя Труда - Спартак-2
82'
Замена
А. Помалюк
️️️️
В. Дунай
Замена
Е. Ксенофонтов
️️️️
П. Кузнецов
80'
73'
ГОЛ! 0:2!
Е. Гуляев
Пас отдал
Н. Ищенко
73'
Замена
Д. Иванников
️️️️
Н. Ищенко
Замена
С. Капанжи
️️️️
Д. Соболев
71'
Замена
М. Костюк
️️️️
А. Лавренков
71'
Замена
Д. Неплюев
️️️️
О. Любченко
71'
Желтая карточка
Д. Стратан
64'
57'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
Н. Посмашный
57'
Замена
А. Филев
️️️️
А. Быковский
57'
Замена
И. Иванов
️️️️
А. Джебов
Замена
Д. Тимофеев
️️️️
Н. Веретенников
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Курошев
Пас отдал
А. Джебов
Желтая карточка
П. Кузнецов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
4
Иван Красильщиков
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
42
Данил Соболев
АП
10
Роман Урхов
ПВ
25
Николай Веретенников
ЦФ
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
47
Никита Посмашный
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
77
Артем Тимошенко
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
69
Максим Костюк
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
20
Сергей Капанжи
АП
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
Спартак-2
86
Илья Тихомиров
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
91
Александр Помалюк
ЦФ
3-1-1-3-2
35
Стратан
33
Лавренков
44
Шишков
31
Любченко
4
Красильщиков
9
Сентюрин
24
Воробьев
42
Соболев
10
Урхов
25
Веретенников
78
Кузнецов
3-2-1-2-2
58
Фадеев
66
Петин
41
Курошев
5
Горяинов
74
Гузиев
43
Войцеховский
7
Джебов
47
Посмашный
83
Ищенко
84
Быковский
10
Дунай
25
Веретенников
7
Тимофеев
7
Тимофеев
25
Веретенников
78
Кузнецов
19
Ксенофонтов
19
Ксенофонтов
78
Кузнецов
42
Соболев
20
Капанжи
20
Капанжи
42
Соболев
33
Лавренков
69
Костюк
69
Костюк
33
Лавренков
31
Любченко
4
Неплюев
4
Неплюев
31
Любченко
83
Ищенко
23
Иванников
23
Иванников
83
Ищенко
7
Джебов
18
Иванов
18
Иванов
7
Джебов
47
Посмашный
25
Гуляев
25
Гуляев
47
Посмашный
84
Быковский
87
Филев
87
Филев
84
Быковский
10
Дунай
91
Помалюк
91
Помалюк
10
Дунай
Остались в запасе
Знамя Труда
Спартак-2
22
Руслан Тутаев
ЦФ
77
Даниил Шанин
ПЗ
5
Михаил Баринов
ЦЗ
16
Михаил Хвиюзов
ВР
77
Артем Тимошенко
ВР
17
Михаил Канаев
ОП
86
Илья Тихомиров
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
22
Руслан Тутаев
ЦФ
77
Даниил Шанин
ПЗ
5
Михаил Баринов
ЦЗ
16
Михаил Хвиюзов
ВР
77
Артем Тимошенко
ВР
17
Михаил Канаев
ОП
Остались в запасе
86
Илья Тихомиров
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Знамя Труда - Спартак-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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