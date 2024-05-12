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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Родина-М
Знамя Труда - Родина-М: обзор матча 12 мая 2024
Знамя Труда
12.05.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
4 : 2
Завершен
Родина-М
5'
О. Любченко
35'
М. Казимир
78'
Т. Комков
84'
С. Капанжи
67'
Н. Придава
90+4'
Р. Копылов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Знамя Труда - Родина-М
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
Р. Копылов
Пас отдал
Н. Придава
Замена
П. Карепин
️️️️
М. Канаев
90'
+1
90'
Замена
А. Гарибян
️️️️
И. Антонов
Замена
А. Евшинцев
️️️️
М. Казимир
90'
ГОЛ! 4:1!
С. Капанжи
Пас отдал
Р. Тутаев
84'
ГОЛ! 3:1!
Т. Комков
Пас отдал
А. Пархоменко
78'
Замена
Я. Харланов
️️️️
М. Баринов
76'
Желтая карточка
Т. Комков
72'
67'
ГОЛ! 2:1!
Н. Придава
Пас отдал
Д. Малыгин
67'
Замена
Н. Еременко
️️️️
Р. Берзегов
Замена
Т. Комков
️️️️
Я. Шанин
61'
Желтая карточка
М. Баринов
58'
46'
Замена
Р. Копылов
️️️️
А. Бирюков
46'
Замена
К. Матвеев
️️️️
М. Ципуштанов
46'
Замена
А. Рогачев
️️️️
М. Киселев
Желтая карточка
М. Казимир
45'
ГОЛ! 2:0!
М. Казимир
Пас отдал
М. Канаев
35'
ГОЛ! 1:0!
О. Любченко
Пас отдал
М. Канаев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
88
Андрей Пархоменко
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
4
Иван Красильщиков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
74
Михаил Казимир
АП
20
Сергей Капанжи
АП
21
Ян Шанин
ПВ
10
Роман Урхов
ПВ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
Родина-М
35
Никита Павлов
ВР
3
Ефим Колобов
ЦЗ
52
Тимофей Данилов
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
99
Александр Бурков
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
25
Артем Бирюков
АП
8
Илья Антонов
АП
89
Матвей Киселев
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
77
Артем Тимошенко
ВР
92
Артем Евшинцев
ЛЗ
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
78
Павел Карепин
ЦЗ
15
Ярослав Харланов
ПЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
23
Егор Чу
ОП
25
Тристан Комков
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
90
Никита Еременко
ЛВ
92
Александр Гончаров
ЦП
15
Матвей Елизаров
АП
57
Роман Копылов
АП
32
Константин Матвеев
ПВ
18
Даниил Борисов
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
3-2-3-2
16
Хвиюзов
5
Баринов
88
Пархоменко
31
Любченко
4
Красильщиков
17
Канаев
74
Казимир
20
Капанжи
10
Урхов
22
Тутаев
21
Шанин
3-1-1-3-2
35
Павлов
3
Колобов
52
Данилов
24
Придава
99
Бурков
62
Берзегов
25
Бирюков
8
Антонов
8
Ципуштанов
89
Киселев
27
Малыгин
21
Шанин
25
Комков
25
Комков
21
Шанин
5
Баринов
15
Харланов
15
Харланов
5
Баринов
74
Казимир
92
Евшинцев
92
Евшинцев
74
Казимир
17
Канаев
78
Карепин
78
Карепин
17
Канаев
8
Антонов
77
Гарибян
77
Гарибян
8
Антонов
62
Берзегов
90
Еременко
90
Еременко
62
Берзегов
25
Бирюков
57
Копылов
57
Копылов
25
Бирюков
8
Ципуштанов
32
Матвеев
32
Матвеев
8
Ципуштанов
89
Киселев
3
Рогачев
3
Рогачев
89
Киселев
Остались в запасе
Знамя Труда
Родина-М
35
Даниил Стратан
ВР
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
23
Егор Чу
ОП
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
77
Артем Тимошенко
ВР
15
Матвей Елизаров
АП
18
Даниил Борисов
ПВ
92
Александр Гончаров
ЦП
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
35
Роман Тарасов
ВР
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
35
Даниил Стратан
ВР
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
23
Егор Чу
ОП
12
Абдурахман Ахильгов
ЛЗ
77
Артем Тимошенко
ВР
Остались в запасе
15
Матвей Елизаров
АП
18
Даниил Борисов
ПВ
92
Александр Гончаров
ЦП
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
35
Роман Тарасов
ВР
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Знамя Труда - Родина-М
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
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