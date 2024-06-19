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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Динамо-2
Знамя Труда - Динамо-2: обзор матча 19 июня 2024
Знамя Труда
19.06.2024, среда, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
1 : 2
Завершен
Динамо-2
90+3'
М. Канаев
40'
А. Чупаев
42'
У. Бабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Знамя Труда - Динамо-2
ГОЛ! 1:2!
М. Канаев
90'
+3
Желтая карточка
А. Евшинцев
90'
+1
89'
Желтая карточка
Л. Зайдензаль
Желтая карточка
М. Канаев
80'
77'
Замена
С. Ласкин
️️️️
А. Чупаев
Замена
А. Евшинцев
️️️️
М. Баринов
77'
68'
Замена
Д. Симонов
️️️️
В. Окишор
68'
Замена
А. Хубулов
️️️️
Д. Боков
Замена
Я. Харланов
️️️️
С. Капанжи
62'
Замена
Е. Чу
️️️️
Д. Шанин
62'
60'
Замена
Д. Ерофеев
️️️️
Д. Александров
60'
Замена
М. Балахонов
️️️️
А. Бескибальный
42'
ГОЛ! 0:2!
У. Бабаев
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Чупаев
Пас отдал
А. Бескибальный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
88
Андрей Пархоменко
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
4
Иван Красильщиков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
74
Михаил Казимир
АП
20
Сергей Капанжи
АП
25
Тристан Комков
ПВ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
6
Евгений Ибрагимов
ОП
88
Виктор Окишор
АП
11
Денис Боков
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Знамя Труда
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
92
Артем Евшинцев
ЛЗ
15
Ярослав Харланов
ПЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
23
Егор Чу
ОП
10
Роман Урхов
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Динамо-2
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
30
Денис Симонов
АП
96
Егор Акимов
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
4-2-3-1
35
Стратан
31
Любченко
5
Баринов
88
Пархоменко
77
Шанин
4
Красильщиков
17
Канаев
74
Казимир
20
Капанжи
25
Комков
22
Тутаев
4-2-2-2
1
Расулов
56
Зайдензаль
86
Головачев
37
Исаев
85
Бескибальный
30
Александров
6
Ибрагимов
88
Окишор
7
Бабаев
38
Чупаев
11
Боков
5
Баринов
92
Евшинцев
92
Евшинцев
5
Баринов
20
Капанжи
15
Харланов
15
Харланов
20
Капанжи
77
Шанин
23
Чу
23
Чу
77
Шанин
85
Бескибальный
15
Балахонов
15
Балахонов
85
Бескибальный
30
Александров
46
Ерофеев
46
Ерофеев
30
Александров
88
Окишор
30
Симонов
30
Симонов
88
Окишор
38
Чупаев
98
Ласкин
98
Ласкин
38
Чупаев
11
Боков
28
Хубулов
28
Хубулов
11
Боков
Остались в запасе
Знамя Труда
Динамо-2
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
10
Роман Урхов
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
96
Егор Акимов
ПВ
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
10
Роман Урхов
ПВ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Остались в запасе
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
96
Егор Акимов
ПВ
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Знамя Труда - Динамо-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
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2 : 2
17.10.2026
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2 : 3
14.10.2026
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Иртыш
4 : 0
27.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
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