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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Балтика-2 - Знамя Труда
Балтика-2 - Знамя Труда: обзор матча 11 августа 2024
Балтика-2
11.08.2024, воскресенье, 16:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
2 : 1
Завершен
Знамя Труда
6'
Н. Камаев
76'
К. Степанов
62'
Р. Урхов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Знамя Труда
Замена
А. Бабчук
️️️️
М. Мокин
87'
Желтая карточка
Д. Черкасов
82'
ГОЛ! 2:1!
К. Степанов
Пас отдал
О. Гасанбеков
76'
Замена
К. Степанов
️️️️
Н. Камаев
69'
67'
Замена
Д. Тимофеев
️️️️
Д. Соболев
62'
ГОЛ! 1:1!
Р. Урхов
Пас отдал
М. Сентюрин
61'
Желтая карточка
Д. Рыбаков
Замена
И. Салихов
️️️️
И. Савицкий
46'
32'
Замена
М. Костюк
️️️️
Н. Веретенников
32'
Замена
Д. Рыбаков
️️️️
А. Лавренков
Желтая карточка
Н. Камаев
27'
22'
Желтая карточка
А. Лавренков
ГОЛ! 1:0!
Н. Камаев
Пас отдал
Н. Терещук
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
94
Владимир Малышев
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
90
Николай Камаев
ОП
87
Артем Исик
ОП
66
Никита Терещук
ЦФ
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
4
Иван Красильщиков
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
20
Сергей Капанжи
АП
42
Данил Соболев
АП
10
Роман Урхов
ПВ
25
Николай Веретенников
ЦФ
Балтика-2
36
Андрей Цицилин
ВР
1
Глеб Костелей
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
92
Иван Салихов
ЦП
75
Артём Бабчук
АП
77
Муслим Набиев
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
33
Даниил Рыбаков
ЛВ
69
Максим Костюк
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
22
Руслан Тутаев
ЦФ
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
3-4-1-1
94
Малышев
23
Петровский
2
Бозов
74
Черкасов
47
Савицкий
90
Камаев
87
Исик
88
Щелкунов
7
Мокин
66
Терещук
4-1-1-3-1
35
Стратан
31
Любченко
44
Шишков
33
Лавренков
4
Неплюев
4
Красильщиков
9
Сентюрин
10
Урхов
42
Соболев
20
Капанжи
25
Веретенников
90
Камаев
39
Степанов
39
Степанов
90
Камаев
7
Мокин
75
Бабчук
75
Бабчук
7
Мокин
47
Савицкий
92
Салихов
92
Салихов
47
Савицкий
33
Лавренков
33
Рыбаков
33
Рыбаков
33
Лавренков
25
Веретенников
69
Костюк
69
Костюк
25
Веретенников
42
Соболев
7
Тимофеев
7
Тимофеев
42
Соболев
Остались в запасе
Балтика-2
Знамя Труда
36
Андрей Цицилин
ВР
1
Глеб Костелей
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
77
Муслим Набиев
ПВ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
17
Михаил Канаев
ОП
77
Даниил Шанин
ПЗ
5
Михаил Баринов
ЦЗ
16
Михаил Хвиюзов
ВР
Остались в запасе
36
Андрей Цицилин
ВР
1
Глеб Костелей
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
77
Муслим Набиев
ПВ
Остались в запасе
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
17
Михаил Канаев
ОП
77
Даниил Шанин
ПЗ
5
Михаил Баринов
ЦЗ
16
Михаил Хвиюзов
ВР
Статистика матча Балтика-2 - Знамя Труда
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
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