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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Динамо СПб
Знамя Труда - Динамо СПб: обзор матча 27 октября 2024
Знамя Труда
27.10.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
0 : 3
Завершен
Динамо СПб
29'
Н. Колдунов
58'
К. Фатеев
62'
Н. Колдунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Знамя Труда - Динамо СПб
84'
Замена
Н. Шиков
️️️️
М. Черномырдин
76'
Замена
Н. Шиков
️️️️
Р. Умаров
Замена
М. Костюк
️️️️
П. Кузнецов
75'
Замена
Е. Ксенофонтов
️️️️
И. Красильщиков
67'
Замена
М. Баринов
️️️️
А. Лавренков
67'
66'
Замена
Н. Колганов
️️️️
Н. Колдунов
66'
Замена
Н. Танков
️️️️
Д. Вашкевич
62'
ГОЛ! 0:3!
Н. Колдунов
Пас отдал
Д. Вашкевич
58'
ГОЛ! 0:2!
К. Фатеев
Пас отдал
Р. Умаров
46'
Замена
К. Фатеев
️️️️
И. Воробьев
Замена
С. Капанжи
️️️️
К. Воробьев
46'
Замена
Д. Соболев
️️️️
М. Канаев
46'
Желтая карточка
М. Сентюрин
45'
+1
45'
+1
Пенальти не реализован!
Н. Колдунов
Желтая карточка
Р. Шишков
41'
33'
Желтая карточка
М. Черномырдин
29'
ГОЛ! 0:1!
Н. Колдунов
Пас отдал
Д. Вашкевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
4
Иван Красильщиков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
25
Николай Веретенников
ЦФ
Динамо СПб
84
Иван Зириков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
24
Андрей Орлов
ОП
10
Никита Колдунов
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
69
Максим Костюк
ЛВ
42
Данил Соболев
АП
20
Сергей Капанжи
АП
22
Никита Лопанов
ЦФ
19
Егор Ксенофонтов
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
Динамо СПб
99
Николай Новиков
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
10
Николай Шиков
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
21
Никита Колганов
АП
7
Никита Танков
ЦФ
3-2-1-3-1
35
Стратан
33
Лавренков
44
Шишков
31
Любченко
4
Красильщиков
17
Канаев
9
Сентюрин
24
Воробьев
78
Кузнецов
10
Урхов
25
Веретенников
4-1-1-2-2
84
Зириков
22
Уткин
4
Белов
4
Осокин
63
Казаринов
24
Орлов
10
Колдунов
95
Воробьев
14
Черномырдин
11
Умаров
15
Вашкевич
17
Канаев
42
Соболев
42
Соболев
17
Канаев
4
Красильщиков
19
Ксенофонтов
19
Ксенофонтов
4
Красильщиков
24
Воробьев
20
Капанжи
20
Капанжи
24
Воробьев
78
Кузнецов
69
Костюк
69
Костюк
78
Кузнецов
33
Лавренков
5
Баринов
5
Баринов
33
Лавренков
11
Умаров
10
Шиков
10
Шиков
11
Умаров
10
Колдунов
21
Колганов
21
Колганов
10
Колдунов
95
Воробьев
52
Фатеев
52
Фатеев
95
Воробьев
15
Вашкевич
7
Танков
7
Танков
15
Вашкевич
Остались в запасе
Знамя Труда
Динамо СПб
22
Никита Лопанов
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
77
Даниил Шанин
ПЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
16
Михаил Хвиюзов
ВР
22
Руслан Тутаев
ЦФ
99
Николай Новиков
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
28
Артем Пикарев
ОП
19
Дмитрий Шилов
АП
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
22
Никита Лопанов
ЦФ
18
Олег Батов
ЦФ
77
Даниил Шанин
ПЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
16
Михаил Хвиюзов
ВР
22
Руслан Тутаев
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Новиков
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
28
Артем Пикарев
ОП
19
Дмитрий Шилов
АП
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Знамя Труда - Динамо СПб
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
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3 : 1
11.10.2025
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0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
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1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
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1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
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