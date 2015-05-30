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Дмитрий Чернухин
Статистика
Дмитрий Чернухин - статистика
Завершил карьеру
17 ноября 1988 (37)
#19 | Защитник
178 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
16
2
0
1
0
Тосно
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
5 : 1
30.05.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сочи
0 : 3
24.05.2015
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химик
2 : 1
16.05.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сочи
1 : 2
11.05.2015
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2 : 0
03.05.2015
Сочи
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
0 : 4
25.04.2015
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
2 : 1
22.11.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
2 : 2
18.11.2014
Cибирь
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
0 : 0
14.11.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1 : 0
25.10.2014
Химик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
19.10.2014
Сочи
1' - 90'
15'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
0 : 2
11.10.2014
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
1 : 1
05.10.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сочи
1 : 0
30.09.2014
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
0 : 1
20.09.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Оренбург
2 : 1
13.09.2014
Сочи
1' - 90'
82'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сочи
1 : 2
07.09.2014
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тосно
2 : 0
10.08.2014
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Луч
4 : 1
03.08.2014
Тосно
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Тосно
1 : 0
27.07.2014
Крылья Советов
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Енисей
1 : 2
19.07.2014
Тосно
1' - 90'
31'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
2 : 1
12.07.2014
Сочи
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
2 : 2
06.07.2014
Тосно
72' - 90'
81'
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