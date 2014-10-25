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    Дмитрий Чернухин - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Чернухин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 ноября 1988 (34 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 16 2 0 1 0
    Тосно 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -90' Томь (Томск) 5:1 Сочи (Сочи)
    24.05.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 0:3 Сокол (Саратов)
    16.05.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:1 Сочи (Сочи)
    11.05.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.05.2015 68' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Сочи (Сочи)
    25.04.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:4 Крылья Советов (Самара)
    22.11.2014 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Сочи (Сочи)
    18.11.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 2:2 Сибирь (Новосибирск)
    90'
    14.11.2014 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Сочи (Сочи)
    25.10.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Химик (Дзержинск)
    19.10.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 Сочи (Сочи)
    15'
    11.10.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 0:2 Луч (Владивосток)
    05.10.2014 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Сочи (Сочи)
    30.09.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Енисей (Красноярск)
    20.09.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    13.09.2014 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Сочи (Сочи)
    82'
    07.09.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 1:2 Волгарь (Астрахань)
    10.08.2014 Был в запасе Тосно (Тосно) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.08.2014 Был в запасе Луч (Владивосток) 4:1 Тосно (Тосно)
    27.07.2014 89' -90' Тосно (Тосно) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    19.07.2014 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:2 Тосно (Тосно)
    31'
    12.07.2014 82' -90' Тосно (Тосно) 2:1 Сочи (Сочи)
    06.07.2014 72' -90' Оренбург (Оренбург) 2:2 Тосно (Тосно)
    81'
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