|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|16
|2
|0
|1
|0
|Тосно
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|5:1
|Сочи (Сочи)
|24.05.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:3
|Сокол (Саратов)
|16.05.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|11.05.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.05.2015
|68' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|0:4
|Крылья Советов (Самара)
|22.11.2014
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|18.11.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:2
|Сибирь (Новосибирск)
|90'
|14.11.2014
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|25.10.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|19.10.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|15'
|11.10.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|05.10.2014
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|30.09.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|20.09.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|13.09.2014
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|82'
|07.09.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Волгарь (Астрахань)
|10.08.2014
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.08.2014
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|4:1
|Тосно (Тосно)
|27.07.2014
|89' -90'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|19.07.2014
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Тосно (Тосно)
|31'
|12.07.2014
|82' -90'
|Тосно (Тосно)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|06.07.2014
|72' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
|Тосно (Тосно)
|81'