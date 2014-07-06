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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Тосно
Оренбург - Тосно: обзор матча 06 июля 2014
Оренбург
06.07.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 2
Завершен
Тосно
43'
А. Друзин
76'
Х. Аппаев
81'
Д. Чернухин (П)
90+1'
В. Романенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Тосно
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
В. Романенко
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Коронов
90'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Чернухин
Желтая карточка
И. Коронов
80'
Замена
М. Шогенов
️️️️
С. Бреев
78'
ГОЛ! 2:0!
Х. Аппаев
76'
72'
Замена
Д. Чернухин
️️️️
С. Причиненко
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Кобялко
71'
62'
Замена
В. Романенко
️️️️
Б. Хадарцев
62'
Замена
М. Горелишвили
️️️️
М. Султонов
58'
Желтая карточка
А. Радченко
46'
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
В. Полуяхтов
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Друзин
43'
Желтая карточка
В. Афонин
27'
23'
Желтая карточка
В. Пономарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Тосно
35
Артем Смирнов
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
15
Андреев
58
Ойеволе
10
Парняков
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
30
Друзин
23
Бреев
14
Коронов
22
Кобялко
4-1-3-2
77
Ревишвили
3
Зайцев
19
Пономарев
88
Наваловский
4
Бабенков
25
Бочков
27
Мурнин
8
Павленко
23
Причиненко
28
Султонов
10
Хадарцев
14
Коронов
70
Кабутов
70
Кабутов
14
Коронов
23
Бреев
8
Шогенов
8
Шогенов
23
Бреев
22
Кобялко
14
Аппаев
14
Аппаев
22
Кобялко
10
Хадарцев
77
Романенко
77
Романенко
10
Хадарцев
28
Султонов
24
Горелишвили
24
Горелишвили
28
Султонов
23
Причиненко
19
Чернухин
19
Чернухин
23
Причиненко
8
Павленко
27
Радченко
27
Радченко
8
Павленко
Остались в запасе
Оренбург
Тосно
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
35
Артем Смирнов
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Тосно
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
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Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
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Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Газовик
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