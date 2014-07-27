Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Крылья Советов
Тосно - Крылья Советов: обзор матча 27 июля 2014
Тосно
27.07.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
37'
М. Горелишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Крылья Советов
90'
Желтая карточка
С. Корниленко
90'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Э. Махмудов
Замена
Д. Чернухин
️️️️
М. Горелишвили
89'
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Султонов
79'
77'
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Делькин
66'
Замена
С. Драгун
️️️️
Д. Ятченко
Замена
В. Романенко
️️️️
Б. Хадарцев
56'
Желтая карточка
В. Пономарев
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Горелишвили
37'
22'
Желтая карточка
Д. Ятченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Тосно
35
Артем Смирнов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
4-2-2-2
77
Ревишвили
4
Бабенков
19
Пономарев
3
Зайцев
88
Наваловский
24
Горелишвили
25
Бочков
27
Мурнин
8
Павленко
10
Хадарцев
28
Султонов
4-1-1-2-2
14
Конюхов
33
Ятченко
0
Таранов
25
Концедалов
6
Телес
15
Цаллагов
8
Махмудов
11
Чочиев
31
Ткачук
90
Делькин
12
Корниленко
10
Хадарцев
77
Романенко
77
Романенко
10
Хадарцев
24
Горелишвили
19
Чернухин
19
Чернухин
24
Горелишвили
28
Султонов
27
Радченко
27
Радченко
28
Султонов
8
Махмудов
32
Баляйкин
32
Баляйкин
8
Махмудов
33
Ятченко
21
Драгун
21
Драгун
33
Ятченко
90
Делькин
99
Палиенко
99
Палиенко
90
Делькин
Остались в запасе
Тосно
Крылья Советов
35
Артем Смирнов
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Тосно - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Кировец
Новости команд
Все
Тосно
Крылья Советов
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+