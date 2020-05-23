Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Скляр - статистика

Завершил карьеру
26 февраля 1991 (35)
#6 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ворскла
24
2
1
7
2
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
1' - 90'
79'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Ворскла
1 : 3
18.04.2025
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Ворскла
1 : 2
05.04.2025
Заря
1' - 57'
44'
57'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Ворскла
0 : 1
30.03.2025
Кривбасс
1' - 90'
51'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Рух
0 : 1
15.03.2025
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Ворскла
1 : 1
28.02.2025
Динамо К
1' - 90'
64'
52'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Ворскла
1 : 1
28.02.2025
Динамо К
1' - 90'
64'
52'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 0
23.02.2025
Ворскла
1' - 90'
77'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 0
23.02.2025
Ворскла
1' - 90'
77'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ворскла
0 : 1
13.12.2024
Левый берег
1' - 90'
56'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
3 : 1
05.12.2024
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
0 : 3
29.11.2024
Ингулец
1' - 90'
48'
48'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ворскла
2 : 0
23.11.2024
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
08.11.2024
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ворскла
0 : 1
03.11.2024
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Александрия
1 : 0
19.10.2024
Ворскла
1' - 64'
63'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Полесье
2 : 1
06.10.2024
Ворскла
72' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Заря
2 : 0
30.09.2024
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кривбасс
1 : 1
22.09.2024
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Ворскла
0 : 0
15.09.2024
Рух
1' - 38'
32'
38'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Карпаты
1 : 1
31.08.2024
Ворскла
1' - 90'
57'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Ворскла
2 : 0
16.08.2024
Оболонь
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Левый берег
0 : 3
09.08.2024
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Ворскла
0 : 5
04.08.2024
Шахтер
Был в запасе
Главные новости
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
4
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
3
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
6
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+