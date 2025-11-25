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Гилерме
Новости
Гилерме - новости
Завершил карьеру
12 декабря 1985 (40), Катагуазис
#1 | Вратарь
197 см | 78 кг
Россия | Бразилия
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Публикации
В «Локомотиве» заявили, что попадут в топ-5 до зимнего перерыва
22 октября
3
Гилерме назвал российского футболиста, который должен играть вечно
21 октября
3
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
23 сентября
6
Гилерме определил клуб РПЛ с лучшей вратарской школой
6 августа
10
Гилерме призвали выгнать из «Локо» за неподобающее поведение
2 мая
6
В «Локомотиве» недовольны работой спортивного директора
25 апреля
4
Гилерме назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
26 февраля
2
Гурцкая раскрыл, кто станет спортивным директором «Локомотива»
2025.11.25 01:11
Тренер сборной России сказал, будут ли звать в национальную команду натурализованных игроков
2025.09.26 10:30
Матч «Краснодар» – ЦСКА будут транслировать на экране в центре Москвы
2025.07.08 13:15
Гилерме описал Заболотного двумя словами перед трансфером Антона в «Спартак»
2025.06.28 10:12
6
Гилерме назвал лучшего российского вратаря
2025.03.31 18:35
2
Гилерме двумя словами оценил шансы сборной России в матче с Бразилией
2025.03.29 08:46
Сычев: «Гилерме увидел Омск и решил завершить карьеру»
2025.03.29 00:24
2
Гилерме оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в этом сезоне
2025.03.28 10:26
В честь Семина предложили переименовать стадион «Локомотива»
2025.03.27 21:01
8
Видео
«Локомотив» организует прощальный матч Гилерме
2025.03.15 20:28
4
Гилерме прокомментировал возвращение в «Локомотив»
2025.03.04 00:12
«Локомотив» объявил о возвращении Гилерме
2025.03.03 20:24
1
Гилерме завершит карьеру и начнет работать в «Локомотиве»
2025.02.23 20:37
3
Тарханов предложил «Спартаку» замену для Селихова
2025.01.20 08:45
6
«Ростов» интересовался двумя экс-вратарями сборной России
2024.11.07 00:36
2
Гилерме ответил, на сколько процентов ощущает себя русским: «Уже люблю сало и баню»
2024.10.26 00:12
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Топ-10 самых дорогих свободных агентов среди российских футболистов
2024.10.18 19:19
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Экс-вратарь сборной России: «Все идет к тому, что пора завершать карьеру»
2024.10.14 22:33
1
Тренер вратарей сборной России высказался о будущем Шунина и Гилерме
2024.09.17 13:28
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38-летний Гилерме рассказал, сколько лет еще планирует играть
2024.08.18 09:43
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«Заканчивать не собираюсь»: 38-летний Гилерме рассказал о вариантах продолжения карьеры
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Экс-голкипер сборной России получил предложение из Медиалиги
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Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна
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