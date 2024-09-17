Тренер вратарей сборной России высказался о будущем Шунина и Гилерме

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов пожелал экс-голкиперам национальной команды Антону Шунину и Гилерме найти новые клубы.

«Шунин и Гилерме – очень сильные вратари. Каждый из которых посвятил свою карьеру и отдал своe сердце одному клубу. Это большая редкость и таких примеров очень мало в российском футболе. Огромное уважение к ним, как к профессионалам своего дела, а также и как людям. Очень расстроен, что они остались без клуба. Сейчас у них очень хороший период, когда за плечами большой опыт.

Ещe два-три сезона каждый мог радовать болельщиков своей игрой. Вратари с годами, при профессиональном отношении, становятся только лучше! Очень тепло отношусь к обоим. Надеюсь и желаю, чтобы они были востребованы, если не у нас, то за рубежом», – сказал Кафанов.

37-летний Шунин провел в «Динамо» всю карьеру и покинул клуб этим летом.

38-летний Гилерме выступал за «Локомотив» с 2007 года. Он также покинул клуб этим летом по завершении контракта.

Оба вратаря находятся в статусе свободных агентов.

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