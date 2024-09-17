Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер вратарей сборной России высказался о будущем Шунина и Гилерме

    Тренер вратарей сборной России высказался о будущем Шунина и Гилерме

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов пожелал экс-голкиперам национальной команды Антону Шунину и Гилерме найти новые клубы.

    «Шунин и Гилерме – очень сильные вратари. Каждый из которых посвятил свою карьеру и отдал своe сердце одному клубу. Это большая редкость и таких примеров очень мало в российском футболе. Огромное уважение к ним, как к профессионалам своего дела, а также и как людям. Очень расстроен, что они остались без клуба. Сейчас у них очень хороший период, когда за плечами большой опыт.

    Ещe два-три сезона каждый мог радовать болельщиков своей игрой. Вратари с годами, при профессиональном отношении, становятся только лучше! Очень тепло отношусь к обоим. Надеюсь и желаю, чтобы они были востребованы, если не у нас, то за рубежом», – сказал Кафанов.

    • 37-летний Шунин провел в «Динамо» всю карьеру и покинул клуб этим летом.
    • 38-летний Гилерме выступал за «Локомотив» с 2007 года. Он также покинул клуб этим летом по завершении контракта.
    • Оба вратаря находятся в статусе свободных агентов.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    Шунин подробно рассказал об уходе из «Динамо» 2
    Шунин: «Игрокам «Динамо» в 2022 году приходили повестки» 3
    Шунин раскрыл страну, откуда к нему есть интерес 1
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2024 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1726579431
    Очень удивлён, что никто не позвал Гилерме. Например, у нас: взяли возрастного и намного слабее Гилерме. *
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+