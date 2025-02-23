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Гилерме завершит карьеру и начнет работать в «Локомотиве»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме принял решение не продолжать карьеру футболиста. В ближайшее время он начнет работу в академии столичного клуба.

Сообщается, что у Гилерме было предложение из омского «Иртыша» от его бывшего одноклубника Дмитрия Сычева, который сейчас занимает должность президента клуба.

  • 39-летний Гилерме покинул «Локомотив» в июле прошлого года в связи с истечением срока контракта.
  • На счету уроженца Бразилии 19 матчей за сборную России, он был в заявке национальной команды на Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (2)
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1740333871
Ну хоть что-то,а то всё выглядело до этого не слишком достойным и определённым.
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Красногвардейчик
1740333971
Честь и хвала Гильерме, всё время был верен Локо...это бы ждало и Фернандеса, но он избрал путь предателя...печально((
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