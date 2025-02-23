Гилерме завершит карьеру и начнет работать в «Локомотиве»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме принял решение не продолжать карьеру футболиста. В ближайшее время он начнет работу в академии столичного клуба.
Сообщается, что у Гилерме было предложение из омского «Иртыша» от его бывшего одноклубника Дмитрия Сычева, который сейчас занимает должность президента клуба.
- 39-летний Гилерме покинул «Локомотив» в июле прошлого года в связи с истечением срока контракта.
- На счету уроженца Бразилии 19 матчей за сборную России, он был в заявке национальной команды на Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.