38-летний Гилерме рассказал, сколько лет еще планирует играть

Вратарь Гилерме планирует продолжать карьеру. Ему 38 лет.

«Сейчас стараюсь держать форму, тренируюсь. Пока команды нет, но в любой момент может появиться вариант, поэтому я должен быть готов. Пока нет мыслей о завершении карьеры. Я хочу еще хотя бы полтора-два года играть в футбол.

Было бы лучше в России играть, но как получится. Из Бразилии и России есть варианты, но пока я думаю. Знаю, что сезон уже идет, но трансферное окно до сентября, поэтому не надо торопиться», – сказал Гилерме.

38-летний Гилерме был в «Локо» с 2007 года.

Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.

На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.

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