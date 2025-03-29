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Сычев: «Гилерме увидел Омск и решил завершить карьеру»

Сегодня, 00:24

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал о приезде экс-вратаря «Локомотива» Гилерме в Омск.

«Это конкретная история, вы можете у него спросить. Мы закольцовывали еe приездом в Омск, чтобы он посмотрел своими глазами на те условия, которые у нас есть. Но он, к сожалению, решил закончить карьеру. Увидел Омск и решил закончить.

Над этим можно смеяться, можно не смеяться, но я рад за него, что он в «Локомотив» вернулся и будет руководителем вратарской программы. Это правильно. Он отдал огромное количество лет клубу, и это настолько правильный шаг и ход со стороны руководства, что должны все болельщики сказать «большое спасибо», что Гилерме в «Локомотиве» и будет нести те ценности клуба и цветов подрастающему поколению. Это очень важно в нынешнее время, когда все меняют команды как перчатки.

Может ли он стать таким авторитетом в клубе? Я думаю, он уже авторитет. Его знание русского языка, как он разговаривает, как позиционирует себя, его характер, ментальность как раз созданы для того, чтобы быть лидером и для молодeжи, в первую очередь, и для взрослой команды», – сказал Сычeв.

  • В марте «Локомотив» сообщил, что 39‑летний голкипер официально завершил карьеру и был назначен координатором по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола клуба.
  • Гилерме выступал за клуб в 2007-2024 годах.
  • Он также принял участие в 19 играх за сборную России.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Иртыш Сычев Дмитрий Гилерме
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