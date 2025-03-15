«Локомотив» организует прощальный матч Гилерме

«Локомотив» организует прощальный матч для бывшего голкипера команды Гилерме. Матч должен состоятся в сентябре 2025 года в рамках празднования Дня «Локомотива» на «РЖД Арене».
В субботу перед матчем 21‑го тура РПЛ с «Динамо» на «РЖД‑Арене» красно-зеленые вручили Гилерме памятную именную футболку.
- В марте «Локомотив» сообщил, что 39‑летний голкипер официально завершил карьеру и был назначен координатором по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола клуба.
- Гилерме выступал за клуб в 2007-2024 годах.
- Он также принял участие в 19 играх за сборную России.
Источник: телеграм-канал ФК «Локомотив» Москва