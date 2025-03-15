«Локомотив» организует прощальный матч Гилерме

«Локомотив» организует прощальный матч для бывшего голкипера команды Гилерме. Матч должен состоятся в сентябре 2025 года в рамках празднования Дня «Локомотива» на «РЖД Арене».

В субботу перед матчем 21‑го тура РПЛ с «Динамо» на «РЖД‑Арене» красно-зеленые вручили Гилерме памятную именную футболку.