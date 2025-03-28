Гилерме оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в этом сезоне

Бывший вратарь «Локомотива» Гилерме поделился наблюдениями от гонки за чемпионство в РПЛ.

«По игровым качествам для меня «Краснодар» и «Спартак» – лучшие в чемпионате на данный момент. Но впереди еще много игр, и я считаю, что все может быть.

У «Локомотива» тоже остаются шансы, они немного отстают. Если игроки «Локомотива» будут верить в победу, то все возможно. Борьба очень равная», – сказал Гилерме.