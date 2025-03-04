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Гилерме прокомментировал возвращение в «Локомотив»

4 марта 2025, 00:12

Гилерме высказался о возобновлении сотрудничества с «Локомотивом».

  • Бразилец покинул клуб летом 2024 года.
  • В понедельник его назначили на должность координатора по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола «Локо».

«Для меня «Локомотив» не только футбольный клуб, в котором я провел почти всю свою карьеру, но и большая семья. Здесь я вырос. Очень душевно и уважительно отношусь к этому клубу.

Честно говоря, я очень счастлив, что «Локомотив» снова меня принял. Конечно, это совсем другая функция. Это новый этап в моей жизни. Счастлив, что этот этап могу начать в своем родном клубе.

О предложении мы говорили с руководством и академии, и основы. Когда поступило предложение, я был готов, даже не сомневался, сразу согласился. Для меня этот клуб очень важен.

За все время моей карьеры «Локомотив» мне дал много опыта как футболисту, а сейчас пришло время поделиться своим опытом с клубом, помочь молодым ребятам.

У меня огромная мотивация. Было желание продолжить карьеру после футбола рано или поздно. Сейчас у меня есть отличная возможность сделать это здесь, в «Локомотиве». Поэтому я очень хочу помогать, и я к этому готов.

Потенциал у академии огромный. Последнее время мы видим много молодых ребят в основе команды. Мы должны продолжить работу в этом направлении, чтобы у нас играло как можно больше ребят, воспитанных в клубе.

В академии сейчас работает много легенд «Локо». Это очень хорошая инициатива от клуба, ведь это большая мотивация для молодых ребят, которые смотрят на нас как на пример.

Для них работа с успешными в прошлом футболистами – это великолепно. То, что «Локомотив» позволяет легендам работать внутри клуба, – это большой плюс.

Работать здесь очень сложно. И это долгий путь. Надо будет пахать каждый день. Но я уверен, что все будет. Главные качества здесь, на мой взгляд, это ментальность, характер.

«Локомотив» – это семья. Если сравнивать с другими клубами, здесь атмосфера и обстановка очень приятные, позволяют спокойно работать. Ребята должны это понимать и наслаждаться этим, потому что не везде так, как здесь. Работать надо будет много. Мне тоже придется теперь. Без работы никак.

Очень рад, что снова стал ближе к вам! Еще раз хочу сказать спасибо за то, что все годы карьеры, которые я провел в этом клубе, вы поддерживали меня на максимум. Благодаря этому, у нас было много успешных сезонов и трофеев.

Пора возвращать это время. Поддерживайте «Локомотив», потому что для нас это важно. И спасибо вам за все!» – заявил Гилерме.

  • 39-летний Гилерме был в «Локо» с 2007 года.
  • Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.
  • На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.

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Источник: Академия ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
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