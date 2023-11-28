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Гилерме
Статистика
Гилерме - статистика
Завершил карьеру
12 декабря 1985 (40), Катагуазис
#1 | Вратарь
197 см | 78 кг
Россия | Бразилия
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Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
5
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Балтика
2 : 2
28.11.2023
Локомотив
1' - 90'
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
3 : 0
01.11.2023
Рубин
1' - 90'
Россия. Кубок, 5 тур
Локомотив
3 : 1
03.10.2023
Ростов
1' - 90'
Россия. Кубок, 4 тур
Урал
0 : 0
20.09.2023
Локомотив
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 1
30.08.2023
Локомотив
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
0 : 1
08.08.2023
Локомотив
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
2 : 1
25.07.2023
Урал
Был в запасе
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