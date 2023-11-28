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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Балтика - Локомотив
Балтика - Локомотив: обзор матча 28 ноября 2023
Балтика
28.11.2023, вторник, 18:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Локомотив
65'
Т. Аванесян
69'
Н. Гассама
16'
Т. Сулейманов
90+3'
Т. Сулейманов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Локомотив
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Т. Сулейманов
Пас отдал
М. Глушенков
Замена
А. Дудиев
️️️️
А. Галоян
85'
Желтая карточка
Т. Мусаев
83'
83'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
М. Ненахов
78'
Желтая карточка
М. Ненахов
ГОЛ! 2:1!
Н. Гассама
Пас отдал
К. Бистрович
69'
Замена
С. Пряхин
️️️️
А. Энрикес
67'
66'
Замена
М. Глушенков
️️️️
С. Пиняев
66'
Замена
И. Самошников
️️️️
Р. Жемалетдинов
ГОЛ! 1:1!
Т. Аванесян
65'
59'
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Миранчук
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Г. Сото
55'
Желтая карточка
К. Маляров
49'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
М. Кузьмин
46'
Замена
К. Бистрович
️️️️
А. Осипов
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сулейманов
Пас отдал
М. Ненахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Гильермо Сото
ЛАЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПАЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ЦП
21
Артур Галоян
АП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Локомотив
1
Гилерме
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
16
Александр Корякин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Джанаев
26
Радмановац
2
Жиров
4
Гассама
17
Сото
5
Осипов
7
Маляров
59
Аванесян
6
Кузьмин
21
Галоян
9
Энрикес
4-1-1-3-1
1
Гилерме
24
Ненахов
85
Морозов
3
Фассон
71
Тикнизян
6
Баринов
93
Карпукас
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
9
Пиняев
99
Сулейманов
6
Кузьмин
11
Мусаев
11
Мусаев
6
Кузьмин
17
Сото
21
Фернандес
21
Фернандес
17
Сото
21
Галоян
8
Дудиев
8
Дудиев
21
Галоян
5
Осипов
8
Бистрович
8
Бистрович
5
Осипов
9
Энрикес
19
Пряхин
19
Пряхин
9
Энрикес
10
Жемалетдинов
71
Самошников
71
Самошников
10
Жемалетдинов
24
Ненахов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
24
Ненахов
9
Пиняев
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Пиняев
21
Миранчук
9
Сарвели
9
Сарвели
21
Миранчук
Остались в запасе
Балтика
Локомотив
39
Максим Бориско
ВР
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
22
Илья Лантратов
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
16
Александр Корякин
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Балтика - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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