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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Балтика
Локомотив - Балтика: обзор матча 14 марта 2024
Локомотив
14.03.2024, четверг, 18:00
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 2
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Балтика
3'
Н. Тикнизян
53'
Д. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Балтика
ГОЛ!
Д. Луна
6:7
Пенальти не реализован!
С. Пиняев
ГОЛ!
Д. Козлов
6:6
ГОЛ!
Е. Морозов
6:5
ГОЛ!
К. Андраде
5:5
ГОЛ!
Ж. Ньямси
5:4
ГОЛ!
Д. Фамейе
4:4
Пенальти не реализован!
А. Дзюба
ГОЛ!
М. Кузьмин
4:3
ГОЛ!
М. Ненахов
4:2
ГОЛ!
К. Бистрович
3:2
ГОЛ!
Д. Баринов
3:1
Пенальти не реализован!
К. Капленко
ГОЛ!
Т. Сулейманов
2:1
ГОЛ!
А. Жиров
1:1
ГОЛ!
А. Миранчук
1:0
Желтая карточка
Е. Морозов
83'
78'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
В. Лисакович
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Р. Жемалетдинов
73'
Замена
А. Карпукас
️️️️
М. Митай
73'
Желтая карточка
И. Самошников
66'
61'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Р. Фернандес
Желтая карточка
Ж. Ньямси
60'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Н. Тикнизян
60'
Замена
С. Пиняев
️️️️
М. Глушенков
55'
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Козлов
ГОЛ! 1:0!
Н. Тикнизян
Пас отдал
М. Глушенков
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
10
Максим Глушенков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
18
Данила Козлов
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Алекс Фернандес
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
АП
83
Алексей Батраков
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Балтика
32
Иван Коновалов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
3-3-1-2
22
Лантратов
2
Митай
5
Ньямси
85
Морозов
71
Тикнизян
6
Баринов
24
Ненахов
10
Жемалетдинов
22
Дзюба
10
Глушенков
4-3-2-1
1
Латышонок
25
Андраде
4
Гассама
3
Луна
21
Фернандес
17
Ковалев
8
Бистрович
55
Капленко
10
Фернандес
18
Козлов
99
Лисакович
2
Митай
93
Карпукас
93
Карпукас
2
Митай
71
Тикнизян
21
Миранчук
21
Миранчук
71
Тикнизян
10
Глушенков
9
Пиняев
9
Пиняев
10
Глушенков
10
Жемалетдинов
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Жемалетдинов
99
Лисакович
7
Фамейе
7
Фамейе
99
Лисакович
21
Фернандес
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
21
Фернандес
Остались в запасе
Локомотив
Балтика
53
Даниил Худяков
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
83
Алексей Батраков
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
32
Иван Коновалов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
83
Алексей Батраков
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Локомотив - Балтика
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
10
Нарушения
10
11
Офсайды
2
1
Сейвы
5
5
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
0 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
РЖД-Арена
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