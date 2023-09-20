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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Локомотив
Урал - Локомотив: обзор матча 20 сентября 2023
Урал
20.09.2023, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Локомотив
ГОЛ!
Ф. Сунгатулин
4:2
ГОЛ!
А. Сильянов
3:2
ГОЛ!
Д. Мишкич
3:1
Пенальти не реализован!
Р. Жемалетдинов
ГОЛ!
Э. Бикфалви
2:1
ГОЛ!
М. Глушенков
1:1
ГОЛ!
Г. Шеттине
1:0
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
И. Сиссе
87'
85'
Желтая карточка
Е. Морозов
80'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Миранчук
80'
Замена
М. Щетинин
️️️️
К. Марадишвили
77'
Желтая карточка
М. Ненахов
Замена
Е. Мосин
️️️️
В. Малькевич
71'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
А. Юшин
71'
Замена
Д. Мишкич
️️️️
А. Егорычев
62'
59'
Замена
М. Глушенков
️️️️
С. Пиняев
59'
Замена
️️️️
Н. Тикнизян
59'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Т. Сулейманов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Кики
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Помазун
24
Кики
25
Эмерсон
2
Бегич
44
Малькевич
75
Сиссе
15
Кулаков
5
Егорычев
97
Ишков
7
Юшин
7
Шеттине
3-3-1-2-1
22
Лантратов
45
Сильянов
85
Морозов
3
Фассон
24
Ненахов
93
Карпукас
71
Тикнизян
22
Марадишвили
21
Миранчук
9
Пиняев
99
Сулейманов
44
Малькевич
14
Мосин
14
Мосин
44
Малькевич
75
Сиссе
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
75
Сиссе
5
Егорычев
33
Мишкич
33
Мишкич
5
Егорычев
7
Юшин
10
Бикфалви
10
Бикфалви
7
Юшин
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
22
Марадишвили
88
Щетинин
88
Щетинин
22
Марадишвили
99
Сулейманов
22
Дзюба
22
Дзюба
99
Сулейманов
9
Пиняев
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Пиняев
Остались в запасе
Урал
Локомотив
71
Алексей Мамин
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Урал - Локомотив
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Екатеринбург Арена
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