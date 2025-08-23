Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Артур Юсупов
Новости
Артур Юсупов - новости
Завершил карьеру
1 сентября 1989 (37), Самара
#4 | Полузащитник
179 см | 71 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Юсупов определил народную команду и 3 топ-клуба РПЛ
25 февраля
1
Экс-игрок «Зенита» – о легионерах: «В клубе не дураки сидят, они ставят на данный момент сильнейших»
2025.08.23 14:41
1
Юсупов – о чемпионстве «Краснодара»: «Они тоже тратят много денег»
2025.06.13 14:06
2
Фото
Юсупов перешел в медиаклуб
2025.03.15 20:39
Юсупов: «Если буду тратить, как во времена «Зенита», то долго не протяну»
2025.02.17 15:41
Юсупов объяснил уникальность Дзюбы: «Дилетанты этого не видят»
2025.02.17 11:33
1
Юсупов: «Раньше я этого не понимал, но сейчас скажу: Черчесов действительно сильный тренер»
2025.02.17 09:30
14
Юсупов ведет переговоры с медиаклубом
2025.01.20 13:20
Экс-игрок сборной России и «Зенита» объявил об окончании карьеры
2025.01.19 11:59
Шатов объяснил уход Юсупова из «Урала» спустя несколько месяцев
2024.12.17 12:57
«Урал» расстался с Юсуповым
2024.12.06 10:40
РФС принял решение по Юсупову и конголезскому новичку «Акрона»
2024.09.23 12:44
В «Урале» сказали, смогут ли заявить Юсупова на сезон
2024.09.19 13:05
2
Фото
Юсупов нашел новый клуб
2024.09.19 11:09
1
В «Урале» подтвердили переговоры с экс-игроком «Зенита» и «Динамо»
2024.09.17 18:06
Стало известно, почему «Химки» избавились от Юсупова, подписанного три месяца назад
2024.09.14 17:31
1
«Химки» избавятся от полузащитника, подписанного три месяца назад
2024.09.14 00:18
1
Артига сравнил двух игроков «Химок» с Хави и Иньестой
2024.07.19 17:40
3
Тренер «Химок» не согласился с мнением, что работает с командой «пенсионеров»
2024.07.12 10:06
1
В «Химках» прокомментировали трансферы Заболотного и Юсупова
2024.06.20 01:40
Фото
«Химки» представили двух новичков
2024.06.19 19:19
2
Юсупов может перейти в «Химки»
2024.06.05 11:46
Фото
Бывший игрок сборной России покинул «Сочи»
2024.05.31 17:06
2
В «Сочи» ответили на вопрос о будущем Юсупова
2024.05.28 13:24
Бубнов назвал главные разочарования 2023 года в РПЛ
2024.01.02 15:10
1
Юсупов недоволен уровнем новичков «Сочи»
2023.09.22 19:40
Юсупов намекнул на недостаточное финансирование «Сочи»
2023.09.20 22:31
3
Пост
10 игроков РПЛ, чьи контракты заканчиваются этим летом: Игнатьев, Камано, Кузяев и другие звезды чемпионата
2023.05.30 15:30
4
«Зенит» пропустил от «Сочи» на первой минуте – забил экс-зенитовец Юсупов
2023.05.27 19:09
1
Пост
Красивый жест игрока «Сочи»: прервал опасную атаку, когда соперник получил травму
2023.05.08 18:06
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
Вчера, 22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
Вчера, 22:43
14
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
Вчера, 22:30
3
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
Вчера, 22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
Вчера, 21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
Вчера, 21:21
3
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
Вчера, 20:58
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+