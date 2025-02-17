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  • Юсупов объяснил уникальность Дзюбы: «Дилетанты этого не видят»

Юсупов объяснил уникальность Дзюбы: «Дилетанты этого не видят»

Бывший полузащитник «Зенита» Артур Юсупов оценил форварда Артема Дзюбу.

– Главная российская звезда того «Зенита» – Артем Дзюба. Удивлен, что ты уже закончил, а он до сих пор пылит в РПЛ?

– Мне он всегда нравился как нападающий. Высокий, габаритный. Обычно такие футболисты деревянные, но Артем очень техничный. Дилетанты этого, наверное, не видят, но обрати внимание: если Артем скидывает под удар, то отдает точно в ногу. Так, чтобы ты с правой забил гол. Техника, габариты, характер – ничего удивительного в том, что Дзюба до сих пор в РПЛ.

– История, с которой он сразу ассоциируется?

– При мне Дзюба выдал под миллиард шуток – одну точно не вспомню. У нас с ним есть фото, где я без двух передних зубов. Это случилось, когда мы летели на матч с «Бенфикой». У меня зубы уже пошатывались. В самолете принесли паек – там был сникерс. Как сейчас помню: кусаю и слышу хруст. Минус два зуба! Первая мысль: «Блин, главное, чтобы Дзюба не увидел». Скрывал как мог. Но, естественно, он заметил – сразу пошли смешки по самолету. Было весело!

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • У Артема контракт с «Акроном» до лета.
  • Юсупов закончил карьеру в январе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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17.02.2025 11:33
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Комментарии (1)
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Кривая да нелёгкая
1739782531
Дзюба это личность! Хоть и спартаковец
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