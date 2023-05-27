«Зенит» пропустил от «Сочи» на первой минуте – забил экс-зенитовец Юсупов

почему не уволить Семака после пятого подряд чемпионства ну все же видят нет абсолютно никакой внятной игры катают вату и только на фиг ваше чемпионство и звезду если нет бразильцев и нет Зенита, а всё кто виноват естественно тренер чем они на тренировках занимаются не понятно когда снег в снежки играют сейчас в салочки таких игроков как Чистяков и Адамов Алип просто любой тренер должен убрать из команды а этот физрук наверное вообще ничего не решает в команде
В эти минуты проходит матч 29-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом». На первой минуте сочинцы открыли счет.
Забил бывший полузащитник «Зенита» Артур Юсупов.