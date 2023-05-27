Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» пропустил от «Сочи» на первой минуте – забил экс-зенитовец Юсупов

    «Зенит» пропустил от «Сочи» на первой минуте – забил экс-зенитовец Юсупов

    В эти минуты проходит матч 29-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом». На первой минуте сочинцы открыли счет.

    Забил бывший полузащитник «Зенита» Артур Юсупов.

    • «Зенит» досрочно выиграл чемпионат.
    • «Сочи» в случае победы поднимется на 9-е место.
    • У «Зенита» 9 матчей подряд без поражений.

    Новости по теме
    Игрок «Сочи» не смог выйти на матч с «Зенитом» из-за обручального кольца 1
    РПЛ. «Зенит» и «Сочи» обменялись голами (1:1) 13
    РПЛ. ЦСКА не смог в большинстве победить «Краснодар» (0:0) 28
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17581

      Garrincha58 2 часа назад

      почему не уволить Семака после пятого подряд чемпионства ну все же видят нет абсолютно никакой внятной игры катают вату и только на фиг ваше чемпионство и звезду если нет бразильцев и нет Зенита, а всё кто виноват естественно тренер чем они на тренировках занимаются не понятно когда снег в снежки играют сейчас в салочки таких игроков как Чистяков и Адамов Алип просто любой тренер должен убрать из команды а этот физрук наверное вообще ничего не решает в команде

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 