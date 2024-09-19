В «Урале» сказали, смогут ли заявить Юсупова на сезон

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о подписании контракта с полузащитником Артуром Юсуповым.

– «Химки» 14 сентября, то есть после закрытия трансферного окна, сообщили, что контракт с Юсуповым расторгнут. Сегодня вы подписали с ним контракт. Как вы собираетесь заявить Артура?

– Не может быть такого. Мы же тоже не идиоты – подписывать игрока, который расторг контракт после закрытия окна. «Химки», по‑моему, расторгли с ним контракт 9 или 10 сентября. Сейчас мы пошли в комитет по статусу. Если всe будет в порядке, то сможем заявить его для выступления за команду. Соглашение с Юсуповым у нас рассчитано до конца сезона.