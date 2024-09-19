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    В «Урале» сказали, смогут ли заявить Юсупова на сезон

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о подписании контракта с полузащитником Артуром Юсуповым.

    – «Химки» 14 сентября, то есть после закрытия трансферного окна, сообщили, что контракт с Юсуповым расторгнут. Сегодня вы подписали с ним контракт. Как вы собираетесь заявить Артура?

    – Не может быть такого. Мы же тоже не идиоты – подписывать игрока, который расторг контракт после закрытия окна. «Химки», по‑моему, расторгли с ним контракт 9 или 10 сентября. Сейчас мы пошли в комитет по статусу. Если всe будет в порядке, то сможем заявить его для выступления за команду. Соглашение с Юсуповым у нас рассчитано до конца сезона.

    • Трансферное окно для дозаявок в России закрылось 12 сентября.
    • 35-летний Юсупов ранее был заявлен за «Химки» и провел за команду 1 матч. Позднее его соглашение с клубом было расторгнуто.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2024 13:05
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    Комментарии (3)
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    7:1
    1726740823
    а в чём вообще прикол подписывать игрока, чтобы расторгнуть с ним контракт после одного матча? мне, далёкому от этих дел, кажется, что тут дело в распиле, неустойке, разводе пеТуфана садыгова. агент, игрок и спортивный директор химок пол-ночи делили добычу.
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    MazaiNN
    1726741756
    ,,Если всe будет в порядке, то сможем заявить его для выступления за команду.,, А если нет расторгаем контракт к едреной тете.. Деньги? Бабки не проблема.. Не в деньгах счастье (Г. Иванов) ))
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