В «Урале» сказали, смогут ли заявить Юсупова на сезон

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о подписании контракта с полузащитником Артуром Юсуповым.
– «Химки» 14 сентября, то есть после закрытия трансферного окна, сообщили, что контракт с Юсуповым расторгнут. Сегодня вы подписали с ним контракт. Как вы собираетесь заявить Артура?
– Не может быть такого. Мы же тоже не идиоты – подписывать игрока, который расторг контракт после закрытия окна. «Химки», по‑моему, расторгли с ним контракт 9 или 10 сентября. Сейчас мы пошли в комитет по статусу. Если всe будет в порядке, то сможем заявить его для выступления за команду. Соглашение с Юсуповым у нас рассчитано до конца сезона.
- Трансферное окно для дозаявок в России закрылось 12 сентября.
- 35-летний Юсупов ранее был заявлен за «Химки» и провел за команду 1 матч. Позднее его соглашение с клубом было расторгнуто.