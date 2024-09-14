Стало известно, почему «Химки» избавились от Юсупова, подписанного три месяца назад

Появились подробности ухода Артура Юсупова из «Химок».
Сегодня подмосковный клуб объявил о расторжении контракта с 35-летним полузащитником, которого подписали только в июне.
По информации «СЭ», причиной досрочного прекращения сотрудничества стал конфликт футболиста с главным тренером Франком Артигой.
Скорее всего, он продолжит карьеру в Первой лиге. Сейчас идут переговоры с «Уралом».
- В июне «Химки» подписали Юсупова в качестве свободного агента.
- С тех пор он поучаствовал в одном матче, проведя на поле 35 минут.
- До «Химок» хавбек был в «Сочи» на протяжении 4 сезонов.
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