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    • Стало известно, почему «Химки» избавились от Юсупова, подписанного три месяца назад

    Стало известно, почему «Химки» избавились от Юсупова, подписанного три месяца назад

    Появились подробности ухода Артура Юсупова из «Химок».

    Сегодня подмосковный клуб объявил о расторжении контракта с 35-летним полузащитником, которого подписали только в июне.

    По информации «СЭ», причиной досрочного прекращения сотрудничества стал конфликт футболиста с главным тренером Франком Артигой.

    Скорее всего, он продолжит карьеру в Первой лиге. Сейчас идут переговоры с «Уралом».

    • В июне «Химки» подписали Юсупова в качестве свободного агента.
    • С тех пор он поучаствовал в одном матче, проведя на поле 35 минут.
    • До «Химок» хавбек был в «Сочи» на протяжении 4 сезонов.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2024 17:31
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1726513587
    Не удивительно, Юсупов всегда отличался говнистым характером.
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