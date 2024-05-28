В «Сочи» ответили на вопрос о будущем Юсупова

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о будущем в команде 34-летнего полузащитника Артура Юсупова.
– Есть информация, что Юсупов не останется в «Сочи».
– Артур не с нами. Это все, что могу сказать.
- Контракт 34‑летнего хавбека с «Сочи» рассчитан до 30 июня.
- Юсупов выступал за клуб с осени 2020 года, в составе команды хавбек стал серебряным призером чемпионата России.
- В минувшем сезоне он провел за команду 28 матчей, забил 1 гол.
- «Сочи» вылетел из РПЛ в Первую лигу.
Источник: «РБ Спорт»