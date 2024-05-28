В «Сочи» ответили на вопрос о будущем Юсупова

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о будущем в команде 34-летнего полузащитника Артура Юсупова.

– Есть информация, что Юсупов не останется в «Сочи».

– Артур не с нами. Это все, что могу сказать.