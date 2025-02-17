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  • Юсупов: «Если буду тратить, как во времена «Зенита», то долго не протяну»

Юсупов: «Если буду тратить, как во времена «Зенита», то долго не протяну»

Экс-игрок сборной России Артур Юсупов ответил на вопрос о денежных накоплениях.

Александр Кержаков потерял целое состояние, вложившись в нефтеперерабатывающий завод. Денисов, наоборот, еще в «Анжи» зарабатывал на недвижимости, как в футболе. Твои накопления за всю карьеру позволяют больше не работать?

– Если брать две эти истории, то я где-то посередине: есть сбережения, есть недвижимость.

А по поводу «не работать» – все зависит от уровня жизни. Если тратить, как во времена «Зенита», то, конечно, долго не протяну: расходы всегда растут вместе с доходами. Но для размеренной жизни мне надо не так уж много: [оплатить] еду, свет, газ. В общем, хватит, дай бог.

Хотя сидеть без дела в планах точно нет. В ближайшее время определюсь – допускаю, что поиграю в Медиалиге. Плюс хочется еще во что-нибудь вложиться, тем более варианты есть, но не чтобы тратить, а чтобы помогать другим.

По молодости об этом не задумываешься, но сейчас понимаешь: есть вещи поважнее гулянок. К ним-то меня уже не тянет.

  • Юсупов объявил о завершении карьеры 19 января.
  • Он поиграл за «Зенит», «Динамо», «Сочи», «Ростов», «Химки», «Урал» и другие команды.
  • В активе полузащитника 2 матча за сборную России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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17.02.2025 15:41
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