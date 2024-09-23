РФС принял решение по Юсупову и конголезскому новичку «Акрона»

Комитет РФС по статусу игроков разрешил «Уралу» дозаявить полузащитника Артура Юсупова, который перешел в команду Первой лиги из «Химок».
В решении говорится:
– Удовлетворить заявление ФК «Урал» (Екатеринбург) о регистрации футболиста Артура Юсупова (01.09.1989 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить клубу осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста.
- О переходе Юсупова в «Урал» было объявлено 19 сентября, в то время как окно для дозаявок в России закрылось 12 сентября.
- 35-летний хавбек ранее был заявлен за «Химки» и провел за команду 1 матч. Позднее его соглашение с клубом было расторгнуто.
- Аналогичное решение РФС принял по конголезскому форварду «Акрону» Мавису Чибота. О его переходе тольяттинцы объявили утром 13 сентября.