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    • РФС принял решение по Юсупову и конголезскому новичку «Акрона»

    РФС принял решение по Юсупову и конголезскому новичку «Акрона»

    Комитет РФС по статусу игроков разрешил «Уралу» дозаявить полузащитника Артура Юсупова, который перешел в команду Первой лиги из «Химок».

    В решении говорится:

    – Удовлетворить заявление ФК «Урал» (Екатеринбург) о регистрации футболиста Артура Юсупова (01.09.1989 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить клубу осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста.

    • О переходе Юсупова в «Урал» было объявлено 19 сентября, в то время как окно для дозаявок в России закрылось 12 сентября.
    • 35-летний хавбек ранее был заявлен за «Химки» и провел за команду 1 матч. Позднее его соглашение с клубом было расторгнуто.
    • Аналогичное решение РФС принял по конголезскому форварду «Акрону» Мавису Чибота. О его переходе тольяттинцы объявили утром 13 сентября.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    23.09.2024 12:44
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