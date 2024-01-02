Бубнов назвал главные разочарования 2023 года в РПЛ

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал нескольких игроков, выступающих в чемпионате России.

«2023 год для многих футболистов РПЛ получился неудачным. В чемпионате полно игроков, которые разочаровывали зрителей своими выступлениями в последнее время.

Провал «Сочи». Главное разочарование сезона – это «Сочи» в полном составе. Команда, которая полтора года назад была на втором месте, откровенно провалилась в первом круге.

При этом у клуба нет проблем с финансированием и инфраструктурой. Футболисты находятся в шикарных условиях, можно тренироваться хоть круглый год.

Разговоры о желании Ивана Игнатьева переехать в Европу вызывают только смех. Он вообще никакой уже несколько сезонов. За границей он никому не нужен.

Юсупов и Нобоа также очень сильно сдали. Раньше их связка наводила шороху в чемпионате, но возраст берет свое.

Джикия и Зобнин. Отсутствие Джикии в основном составе – просто трагедия. Капитан «Спартака» за один сезон превратился в игрока глубокого запаса.

Решение Абаскаля не выпускать защитника, как минимум, выглядит спорным. Его связка с Бабичем или Черновым смотрелась бы неплохо. Не зря ходят слухи о его переходе в другую команду, где Георгий сможет реабилитировать карьеру. Он способен усилить любой коллектив МИР РПЛ.

Зобнин практически не попадает в стартовый состав в последнее время. Иногда одного из самых дорогостоящих игроков «Спартака» даже нет в заявке.

Раньше Роман отличался отменными физическими данными и профессионализмом, но травмы навредили его карьере. С каждым годом он выглядит все слабее. Сейчас он вчистую проигрывает конкуренцию Пруцеву.

Клаудиньо. Если бы не Вендел, то неизвестно, где бы сейчас был Клаудиньо вместе с «Зенитом». По сравнению с прошлым чемпионатом, он сильно сдал. Возможно, это связано с уходом Малкома. По своей натуре Клаудиньо – хороший игрок, но он не лидер. Не дай бог, если уйдет Вендел, то там будет кошмар в середине поля.

Бразильцу необходимы качественные партнеры в середине поля. «Зениту» нужно обязательно усиливаться полузащитником, лучше всего плеймейкером, который встряхнет Клаудиньо, иначе за чемпионство будет очень трудно бороться.

Агаларов и Писарский. Российские нападающие Агаларов и Писарский с разницей в один год выдали яркие сезоны, но сейчас испытывают схожие проблемы. Гамид перешел в команду, которая выше уровнем, чем «Уфа», но ничего не показывает второй сезон.

В «Ахмате» он никак не может закрепиться в основном составе. Это просто катастрофа для него. Скоро он никому не будет нужен в РПЛ с такой результативностью. Выяснилось, что Гамид – чисто игрок штрафной площади. Он не может убежать, отдать пас или создать голевой момент.

Писарский перешел за большие деньги в «Крылья Советов», но также ничего не добился за последнее время. Конечно, вмешалась травма, но былого голеадора «Оренбурга» нет даже рядом. Ему не достает той латиноамериканской диаспоры, которая создавала для него голевые ситуации», – написал Бубнов.