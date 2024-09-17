В «Урале» подтвердили переговоры с экс-игроком «Зенита» и «Динамо»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о возможном переходе Артура Юсупова в клуб из Екатеринбурга.

В июне 35-летний футболист перешел в «Химки» после 4 сезонов в «Сочи».

В сентябре подмосковный клуб расторг с ним контракт, предположительно, из-за конфликта с главным тренером Франком Артигой.

Юсупов известен по выступлениям за «Зенит», «Динамо», «Ростов». В его активе 2 матча за сборную России в 2015-2016 годах.

«У нас есть интерес к Артуру Юсупову, мы с ним общаемся. Не знаем, будет ли в итоге он с нами или нет, но нам бы сильно хотелось видеть Артура в составе «Урала».

Как только мы договоримся и заключим контракт, то обязательно это сообщим», – сказал Иванов.

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